Oldenburg Zugegeben, wie eine Kuh aussieht und für welche Leckereien auf dem Frühstückstisch sie sorgt, dürfte wohl jeder Städter wissen. Welche Arbeit aber dahinter steckt, was Landwirte antreibt und an welchen Vorurteilen sie sich abarbeiten müssen, mag indes kaum bekannt sein. Weil: Mit ihnen redet ja niemand. Das wollen Landwirtinnen und Landwirte aus der Wesermarsch, Friesland und dem Landkreis Oldenburg ändern, und das schleunigst. Sie werden der Innenstadt an diesem Samstag zwischen 10.30 und 12.30 Uhr einen Besuch abstatten. Ihr Plan: Geschenke verteilen und gesprächsbereit sein – welche Fragen da auch immer gestellt werden mögen.

Dass es diese gibt, steht indes außer Frage. Nahezu zeitgleich findet am Brandenburger Tor in Berlin eine Demo „für eine bäuerlich-ökologischere Landwirtschaft und artgerechte Tierhaltung, für Klimagerechtigkeit und gutes Essen“ unter dem Motto „Wir haben Agrarindustrie satt“ statt. Auch aus Oldenburg werden Teilnehmer erwartet, unter anderem rufen Nabu und BUND dazu auf. Potenzielle Fragesteller also, die das Feld hier nun aber anderen Verbrauchern überlassen. Was für Diskussionsbereite ja nicht schlecht sein muss.

Etwa 1200 wirtschaftende Betriebe zählt der Kreislandvolkverband Oldenburg in seinen Reihen, sprich: im Landkreis, aber auch in den Städten Oldenburg und Delmenhorst. Wobei letztere nur einen Bruchteil aller vertretenden Landwirte stellen. Und genau da liege ein großes gesellschaftliches Problem verankert: „Weil sich Landwirte und Konsumenten hier immer seltener über den Weg laufen, leidet die Kommunikation erheblich, gibt es eine immer größere Distanz zwischen Stadt und Land.“ Das sagt Andrea Vogt vom Kreislandvolkverband Wesermarsch, der für die durchaus ungewöhnliche Marketingaktion an diesem Samstag mitverantwortlich zeichnet. Und: „Die meisten Landwirte sitzen in den Landkreisen drumherum, die meisten Konsumenten aber in der Stadt Oldenburg.“ Eben jene hätten ihr Wissen über Landwirtschaft indes „fast komplett aus den Medien“, sagt Vogt.

Keine Frage: Milch und Wurst und Brot landen zwar trotzdem auf den hiesigen Frühstückstischen – Unwissenheit zur Herkunft dieser Lebensmittel und der dahinter steckenden Arbeit schütze aber nicht vor Vorurteilen. „Zeit, das zu ändern!“, heißt es entsprechend in einer landesweiten Ankündigung. Zum Start der Internationalen Grünen Woche in Berlin setze das Landvolk allerorts auf „Dialog statt Protest“. Die Oldenburger Aktion ist zwar von Verbandsseite initiiert, doch auch die Landwirte selbst hegten den „innigen Wunsch, auf mehr Verständnis zu treffen“, weiß Vogt, „sie stehen im medialen Dauerfeuer und nehmen sich das sehr zu Herzen“.

Massentierhaltung, Glyphosat, Subventionen, der Oldenburger Schlachthof-Skandal – Themen zur Diskussion gab es in der Vergangenheit reichlich. Wer Inhalte und Handelnde aber nicht kennt, verfällt Pauschalisierungen und Vorurteilen möglicherweise deutlich rascher.

„Laut einer Umfrage des Forsa-Institutes hat ein Viertel der deutschen Bevölkerung noch nie mit einem Landwirt gesprochen“, heißt es da. Noch deutlich größer sei diese Zahl in Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern: „53 Prozent der befragten Menschen verneinen die Frage, ob sie einen Landwirt persönlich kennen“, so Vogt.

15, vielleicht auch 20 der hier ums Eck oder zumindest recht stadtnah wirkenden Landwirte (in der Hauptsache aus der Milchviehwirtschaft) werden in der Fußgängerzone erwartet. Nicht mit der Faust in der Tasche, sondern mit Einkaufsbeuteln in den Händen – um mit diesen kleinen Geschenken für einen wohlwollenden Gesprächseinstieg zu sorgen. Bereitschaft, über die eigene Arbeit aufzuklären, sei bei allen Teilnehmern vorhanden. Ob’s nun die Frage nach Güllegründen ist, zur Tierhaltung oder auch zur Motivation der Landwirte, dies und jenes zu tun oder auch zu unterlassen: „Redet mit uns statt über uns“, mahnt da auch Landvolkpräsident Albert Schulte to Brinke. Um sich eine entsprechende Wertschätzung bei der landfernen Bevölkerung zu sichern, genüge allerdings kein „Tag des offenen Hofes“ und kein „Frühstück sucht Gast“ (dieses Jahr am 7. Juli) im bloß jährlichen Wechsel. Die Besucher der dann mit reichlich Programm versehenen Bauernhöfe hätten zwar sicher ihren Spaß und würden mit den Landwirten gut ins Gespräch kommen – die alltägliche Arbeit aber bildeten derartige Termine kaum ab, auch würden teils drängende Fragen eher von spontaner Begeisterung überlagert. Form statt Inhalt? Das löst oftmals keine Probleme.

Also: Wenn der Berg nicht zum Propheten kommen kann oder mag, muss der Landwirt halt zum Städter kommen. So passiert’s an diesem Samstag, ab 10.30 Uhr. Am Lefferseck, im landfernen Herzen der Stadt.