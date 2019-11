Oldenburg Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit – dieses Sprichwort gilt ganz besonders für Medienunternehmen – und damit auch für Ihre NWZ.

In diesem Jahr hat die Nordwest-Zeitung auf ihrem Weg in die Zukunft bereits in eine neue Druckmaschine investiert. Zudem entsteht an unserem Standort in Etzhorn ein modernes Verlagsgebäude.

Doch auch inhaltlich soll es weiter gehen. Wir wollen neben dem Blick auf relevante Themen aus aller Welt das Lokale und Regionale stärken und die gedruckte NWZ noch intensiver als bisher mit NWZonline und ihren weiteren digitalen Kanälen verzahnen. Denn im Wort Zeitung steckt nicht das Wort Papier.

Dabei ist uns Ihre Meinung wichtig. Deshalb starten wir in Oldenburg einen Leser-Dialog. Haben Sie Lust, mitzumachen? Wir suchen für jeweils zwei Treffen im NWZ-Medienhaus an der Peterstraße Leserinnen und Leser, mit denen wir über die Entwicklung der NWZ diskutieren können und die uns auf unserem Weg kritisch und konstruktiv begleiten. Über diese Diskussionsrunden werden wir in der NWZ berichten.

Interview „Lokales ist nicht provinziell“

Also: Lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Wer am Leser-Dialog teilnehmen möchte, kann unter Angabe von Name, Alter, Adresse, Telefonnummer und Beruf schreiben an:

Nordwest-Zeitung

Lokalredaktion

Peterstraße 28-34

26121 Oldenburg

Stichwort: Leser-Dialog

Oder schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Namen, Ihren Kontaktdaten sowie Ihrem Alter und Beruf an:

red.oldenburg@nwzmedien.de

Einsendeschluss ist am 24. November. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.