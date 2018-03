Oldenburg 1, 23, 25, 31, 38, 47. Und die Superzahl: 7. Haben Sie? Na, dann mal einen herzlichen Glückwunsch! Gut möglich, dass Sie damit ab sofort einer von lediglich zwei Gewinnern des jüngsten Lotto-Jackpots und somit um rund 2,5 Millionen Euro reicher sind ...

Denn: Der Lotto-Jackpot geht diesmal nach Oldenburg. Hier hatte ein Spielteilnehmer auf seinem Lottoschein die „Sechs Richtigen“ angekreuzt „und auch bei der Ziehung der Superzahl verließ den bisher noch unbekannten Tipper das Glück am Mittwoch nicht“, heißt es in einer Pressemitteilung von Lotto Niedersachsen – also der selbst ernannten „Zentrale des Glücks“ in Hannover.

Fast fünf Millionen Euro waren diesmal im Jackpot – das ist nun nicht gerade ein Spitzenwert in der Lotto-Historie. Weil aber neben dem Oldenburger Schein nur noch ein Hesse mit gleichen Zahlen am Mittwoch erfolgreich war, gibt’s für jeden nun also die satte Hälfte. „Als Einzelgewinn ist das schon durchaus namhaft“, sagt da Carsten Jacob (Sprecher Lotto Niedersachsen), „das haben wir nicht jede Woche.“

Gleiches gilt wohl auch für den Hauptgewinner. Frau? Mann? Lebend in Oldenburg oder nur auf Durchreise? Stammspieler oder als Anfänger vom Glück geküsst? Das alles ist noch unbekannt. Erst einmal muss sich der betroffene, ja vielmehr glückselige Schein-Inhaber mit entsprechenden Kreuzchen und Beleg zurückmelden. Entweder in seiner Verkaufsstelle (dort werden allerdings nur Gewinne bis zu 500 Euro ausgezahlt) – oder eben direkt in der Lotto-Zentrale. Gewinne ab 100 000 Euro werden da schon als Hochgewinn bezeichnet, richtig spannend wird’s indes ab einer Million Euro. Dann gibt es nämlich eine Einladung nach Hannover – um eben dort über all das zu sprechen, was nun machbar ist. Und der Gewinner vielleicht besser nicht machen sollte. Zum Beispiel mit dem Gewinn prahlen. Sein Geld augenblicklich „im Ausland in Schweinehälften investieren“, wie Jacob sagt, „da kommen manchmal die dollsten Sachen“. Oder sehr viel schwerwiegender: Gleich die Familie verlassen, um ein neues Leben zu beginnen. „Das machen aber ohnehin die wenigsten“, sagt Jacob, „im Großen und Ganzen sind die Gewinner tatsächlich sehr bodenständig.“ Sinnvoll sei es, niemandem vom Gewinn zu erzählen, diesen mindestens mündlich deutlich zu schmälern. Das erspare nervige Nachfragen und neugierige Geister.

Jacob muss es wissen: Im Verlauf dieses Jahres gingen bereits 25 Hochgewinne von jeweils mindestens 100 000 Euro nach Niedersachsen. Das Glück liegt halt im Norden.