Oldenburg /Ludwigsburg Die scheidende Baudezernentin Gabriele Nießen verlässt Oldenburg möglicherweise noch vor Ablauf ihrer Amtszeit Ende Oktober 2019. In wenigen Tagen, am 7. November, will der Gemeinderat der Stadt Ludwigsburg (Region Stuttgart, knapp 100 000 Einwohner) über die Leitung des Dezernates Stadtplanung und Hochbau entscheiden. Gabriele Nießen ist die einzige Bewerberin. Die neue Führungskraft könnte nach Angaben der Stuttgarter Zeitung die Stelle bereits zum 1. Januar 2019 antreten.

Der Oberbürgermeister von Ludwigsburg, Werner Spec (parteilos), hatte im Juni eine Reform der Verwaltungsspitze angekündigt. Die Zahl der bislang drei Dezernate soll um ein viertes Dezernat, das die Bereiche Stadtplanung, Liegenschaften und Hochbau umfasst, vergrößert werden. Der Gemeinderat war diesem Wunsch im Sommer nahezu einstimmig gefolgt.

Bis Dienstag sah es nach einer Entscheidung zwischen Gabriele Nießen und Matthias Weißer, bislang Fachbereichsleiter für Hochbau und Gebäudewirtschaft in Ludwigsburg, aus. Am Mittwoch wurde bekannt, dass der Ludwigsburger Kandidat seine Bewerbung zurückzieht. Damit ist Gabriele Nießen bei der Abstimmung im Gemeinderat am Mittwoch, 7. November, einzige Kandidatin für das Amt der neuen Bürgermeisterin und Dezernentin.

Am Montag stellten sich die beiden Kandidaten in Ludwigsburg der Personalfindungskommission und den Fraktionen des Gemeinderates vor – an diesem Tag hat der Rat der Stadt Oldenburg die Ausschreibung für die Nachfolge von Gabriele Nießen auf den Weg gebracht.

Offenbar machte die Bewerberin aus dem Norden Eindruck bei den Ludwigsburgern: Der Verwaltungsausschuss soll sich am Dienstagabend dafür entschieden haben, nur noch Gabriele Nießen zur Abstimmung vorzuschlagen, erfuhr die Stuttgarter Zeitung. Damit ist das Amt in greifbare Nähe gerückt.

Die 53-jährige Ingenieurin Gabriele Nießen stammt aus Düsseldorf, ist verheiratet und hat drei Kinder. Sie hat Raum- und Umweltplanung studiert und von 1992 bis 2007 für das Frankfurter Architektur- und Planungsbüro AS&P gearbeitet. 2007 wechselte sie in die Stadt Eschwege (Hessen) und leitete bis zum Wechsel 2011 nach Oldenburg den Fachbereich Planen und Bauen.

Im Juni hatten sich CDU, Grüne, Linke und FDP in Oldenburg in einer gemeinsamen Erklärung für eine Wiederwahl von Gabriele Nießen als Bau- und Verkehrsdezernentin ausgesprochen. Zuvor war durchgesickert, dass Oberbürgermeister Jürgen Krogmann Gabriele Nießen im Frühjahr in einem Vier-Augen-Gespräch über seine Entscheidung informiert hatte.

Über die Gründe wird spekuliert. Offiziell spricht Krogmann vom Wunsch, „neue Akzente“ setzen zu wollen. Bekannt ist aber, dass die Chemie zwischen Krogmann und Nießen nicht stimmt. Die Dezernentin gilt als Kritiker des Straßenneubauprojektes nach Wechloy und ist offen für eine Umweltzone. In beiden Punkten kam es zu Konflikten mit dem OB.