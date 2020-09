Handel In Oldenburg: Entscheidung über Sonntagsverkauf fällt kurzfristig

Oldenburg /Lüneburg Die Entscheidung über die für dieses Wochenende geplante Sonntagsöffnung fällt nicht vor Donnerstag. Die Gewerkschaft Verdi habe bis diesen Mittwoch um Mitternacht Zeit für eine Stellungnahme zur Beschwerde der Stadt, teilte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg mit. Das Gericht werde sich am Donnerstag mit der Entscheidung beschäftigen; „aber es ist nicht sicher, dass definitiv am Donnerstag entschieden wird“, sagte eine Sprecherin unserer Zeitung.

„Noch nicht abgesagt“

Im Handel gibt es nach wie vor Bereitschaft zur Öffnung an diesem Sonntag, auch wenn die Zeit knapp wird. „Wir haben den Verkaufssonntag noch nicht abgesagt“, sagte Hans-Herman Cordes, „es ist kurzfristig, aber wir würden es schaffen“, versicherte der Inhaber von Leder Holert. Auch das Modehaus Leffers, eines der Zugpferde der Innenstadt, hält sich die Option offen. „Auch wenn ein sehr kurzfristiger Bescheid einiges an Vorbereitungszeit ärgerlicherweise stark verkürzt und eine Freizeitplanung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach über den Haufen schmeißt, werden wir versuchen, auch aus so einer Situation das Beste zu machen, so Geschäftsführer Sebo Kramer.

Zeit wird knapp

Dennoch wird die Zeit für den Handel knapp. Der Tee-Spezialist Nölker und Nölker öffnet an diesem Sonntag nicht. „Wir sind bei der Landpartie in Schloss Gödens und würden personell zwei Termine nicht schaffen“, sagte Inhaber Hendrik Nölker. Ohnehin stehe er dem Verkaufssonntag skeptisch gegenüber. „Das rechnet sich für uns nicht.“

Die Werbegemeinschaften in den Stadtteilen warten auf das Urteil. „In Eversten ist die Sonntagsöffnung Stand heute abgesagt“, sagte Vorstandsmitglied Hans-Georg Heß. „Sollte das Gericht das Verbot aufheben, stellen wir unseren Mitgliedern frei, ob sie öffnen.

Während der Sonntagsverkauf in Oldenburg auf der Kippe steht, bereitet sich beispielsweise der Einzelhandel in Cloppenburg und Friesoythe auf eine Öffnung an diesem Sonntag vor. In Cloppenburg wurde der traditionelle Mariä-Geburts-Markt zwar abgesagt. Handel und Gastronomie verständigten sich mit der Stadt jedoch darauf, die Geschäfte in Verbindung mit dem Kunsthandwerkermarkt in der Münsterlandhalle an diesem Sonntag zu öffnen. Aus Sicht der Gewerkschaft ist der Anlass für einen Sonntagsverkauf damit gegeben.

„Der Unterschied zu Oldenburg ist, dass in Cloppenburg nur Geschäfte in der Innenstadt öffnen“, erläuterte Arne Brix von „Verdi“, warum die Gewerkschaft in Cloppenburg nicht gegen den Sonntagsverkauf klagt. In Vechta plant der Handel einen Sonntagsverkauf für 4. Oktober und will im Vorfeld mit der Gewerkschaft sprechen. Ein Situation wie in Oldenburg wolle man vermeiden, heißt es beim Stadtmarketing-Verein „Moin Vechta“.

Weitere Öffnungen

Juristisch nicht vorgegangen ist Verdi auch gegen den Verkaufsoffenen Sonntag an diesem Wochenende in Friesoythe und am vergangenen in Aurich. Nach den Worten von Brix liegt in diesen Fällen jeweils ein Anlass vor; zudem gebe es Beschränkungen auf die Innenstädte, Hygiene-Konzepte und gute Absprachen.

Verdi hatte die Genehmigung zur Sonntagsöffnung in Oldenburg am 13. September sowie 4. und 11. Oktober beklagt und vor dem Verwaltungsgericht Oldenburg Recht bekommen. Dagegen hat die Stadt Beschwerde eingelegt.