Oldenburg Jedes Jahr analysiert der Gutachterausschuss die Preise für verkaufte Immobilien. Dabei werden die real gezahlten Summen ausgewertet, nicht die Forderungen von privaten Verkäufer oder Maklern.

Bauland

Die Älteren werden sich erinnern, es gab tatsächlich mal Bauplätze in Oldenburg für weniger als 100 Euro. Seit 2010 haben sich die Preise mehr als verdoppelt. 2018 lagen sie im Schnitt bei 307 Euro/Quadratmeter. Das schwanke je nach Lage aber stark, betonte Holger Seifert, Vorsitzender des Gutachterausschusses. Doch nicht nur die Lage ist ein Faktor, auch die Frage, ob das Grundstück mit einem Mehrfamilienhaus bebaut werden kann. Ist das der Fall, steigt der Durchschnittspreis auf satte 461 Euro.

Die Grafik zeigt die Bodenpreise.

Dennoch: mit 153.500 Euro zahlten Häuslebauer in Oldenburg 2018 im Schnitt 16 Prozent weniger als im Jahr davor. Der Grund ist simpel: Der Trend geht zu kleineren Grundstücken, so Seifert.

Spagat am Wohnungsmarkt Kommentar Jasper Rittner Jasper Rittner Oldenburg wächst und boomt. Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie lange nicht, die Steuereinnahmen sprudeln, auch bei der Wirtschaft läuft’s. Und trotzdem gibt es in der Stadt eine durchaus nicht zu vernachlässigende Unzufriedenheit. Der Grund sind die Immobilienpreise. Egal, ob Mieter oder Käufer, wer etwas sucht, der muss von Jahr zu Jahr tiefer in die Tasche greifen. Und es wird immer schwieriger, überhaupt noch etwas zu finden, was einem halbwegs gefällt. Das gilt übrigens nicht nur für Menschen mit niedrigem Einkommen. Ja, die Stadt hat zuletzt reagiert und für viele Neubaugebiete gesorgt. Doch es reicht nicht aus, den Bedarf zu decken. Um das zu schaffen, müsste man mehr verdichten, höher bauen und weitere (Grün-)Flächen opfern. Das allerdings ist vielen Alteingesessenen nur schwer zu vermitteln. Ein schwieriger Spagat. Jasper Rittner über Immo- bilienpreise

Was in den einzelnen Stadtteilen durchschnittlich 2018 gezahlt wurde, sehen Sie in der Grafik. Wegen der hohen Preise und des geringen Angebotes in der Stadt weichen viele Bauwillige weiterhin ins Umland aus.

Häuser

Bei den Einfamilienhäusern wurde 2018 die Marke von 300.000 Euro geknackt – und zwar für den Durchschnittspreis. Ein Jahr zuvor lag der noch bei 280.000 Euro.

Deutlich günstiger (übrigens auch als im Ammerland) waren Doppel- und Reihenhäuser. Hier stiegen die Preise nur noch leicht um zwei Prozent auf 214.000 Euro. Aber: auch hier handelt es sich wieder um Durchschnittswerte. Neben der neuen Doppelhaushälfte vom Bauträger bis zum abgewohnten Reihenhaus mit massivem Sanierungsstau reicht die Palette.

Wohnungen

Auch hier wurde eine Marke geknackt. Nach 2990 Euro pro Quadratmeter in 2017 lag der Durchschnittspreis bei Neubauwohnungen 2018 bei 3260 Euro. Gebrauchte Wohnungen sind deutlich billiger, sie lagen im Schnitt bei 2000 Euro/Quadratmeter (plus 14 Prozent).

Mieten

Hierzu erhebt der Gutachterausschuss keine Daten.

Infos

Der Oldenburger Gutachterausschuss ist unter Telefon 0441/9 21 55 27 erreichbar. Berichte und Analysen zum Immobilienmarkt in der Region sind dort – teilweise kostenpflichtig – erhältlich.