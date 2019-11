Oldenburg Darauf haben viele Menschen seit Monaten gewartet. An diesem Wochenende ist wieder tierisch was los in der Weser-Ems-Halle in Oldenburg. Und das kann man wörtlich verstehen, denn auf rund 12 500 Quadratmetern präsentieren zahlreiche Aussteller die verschiedensten Tiere und alles, was dazugehört.

Die Veranstaltung ist mittlerweile ein regelrechter Besuchermagnet geworden und findet in diesem Jahr bereits zum 25. Mal statt. „,Mein Tier’ bereitet allen kleinen und großen Gästen unvergessliche Stunden“, sagt Projektleiterin Sonja Hobbie von ihren langjährigen Erfahrungen. Vor allem Familien würden es lieben, durch die Hallen mit ihren ganz unterschiedlichen Bereichen zu schlendern.

Exotische Tierarten

Und dabei gibt es viel zu entdecken. Neben den klassischen Haustieren wie Hund, Katze, Hamster oder Wellensittich sind auch exotische Tierarten im Programm. Der Biologielehrer Florian Häselbarth zeigt Krokodile, und aus dem Klimahaus in Bremerhaven stammt ein kleiner Waran, den sich die Besucher anschauen können.

Häselbarth, der auch das Seelter Reptilienhaus in der Gemeinde Saterland aufgebaut hat, möchte mit Vorurteilen gegenüber solchen, oft als gefährlich geltenden Exoten aufräumen. „Sympathien schaffen Engagement. Wer beispielsweise weiß schon, was für faszinierende Tiere Vogelspinnen sind oder wie erstaunlich das Krokodil ist? Seit 230 Millionen Jahren lebt es fast unverändert auf diesem Planeten“, sagt der Biologielehrer.

Die Messe selbst versteht sich als Erlebnismesse für die ganze Familie. „Das bedeutet, dass man hier keine Tiere kaufen kann. Wir wollen informieren und Wissen vermitteln“, erklärt Sonja Hobbie. Dabei gehe es darum, die Vielfalt des tierischen Lebens abzubilden und den Besuchern einen direkten Kontakt zu ermöglichen. „Soweit es die Tiere nicht zu sehr stresst, darf man viele von ihnen auch anfassen“, verspricht die Projektleiterin.

Ein Ort hierfür ist der Flauschrausch in der Hundewelt – organisiert vom Hundesportverein Oldenburg-Wildenloh (HSV), der als Partner der Veranstaltung mitwirkt. „An dieser Station gibt es Kuschelhunde zum Anfassen“, berichtet Konrad Sexto vom HSV. Dabei handle es sich um ruhigere Hunde, die an den Kontakt mit Menschen gewöhnt seien und gerne gestreichelt werden dürfen. „Hier können Eltern auch gerne Fotos von ihren Kindern mit den Tieren machen. Das sind schöne Erinnerungen“, sagt Sexto.

Eine besondere Action-Einlage bietet die Rettungshundestaffel Wilhelmshaven-Friesland, die ihre Arbeit demonstrieren. „Dazu gehört zum Beispiel das Abseilen der Hunde oder Sprünge der Tiere durch Feuer-Hindernisse“, berichtet Sexto.

In der Pferdewelt gibt es in diesem Jahr 70 Showacts. Dazu gehören Demonstrationen der klassischen Reitweisen genauso zum Programm wie das Voltigieren oder Kutschfahrten. Für die jüngeren Besucher besteht die Möglichkeit, Steckenpferde zu basteln, die an Ort und Stelle auf einem Parcours ausprobiert werden können.

Ein Esel zum Streicheln

In der Bauernhofwelt lautet das Motto in diesem Jahr „Schauen, streicheln, lernen“. Zu sehen gibt es unter anderem Siedenhühner ohne Federn. Gestreichelt werden dürfen ein Therapieesel und Kaninchen. Zudem gibt es viele Informationen zum Thema Tierhaltung.

Und auch wenn Besucher auf der Messe keine Tiere kaufen können, so gibt es doch eine Menge Produkte rund um das Thema Tiere bei vielen Ausstellern. Das Angebot reicht selbst gemachten Kleinutensilien über kuschelige Heimtierdecken bis hin zu diversen Transportmitteln.

Weitere Infos zur Messe unter: bit.ly/34vmsia