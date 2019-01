Oldenburg Badehose mitbringen, Neopren wird gestellt: Wer will, kann sich auf der Caravan Freizeit Reisen sogar im Stand-up-Paddling ausprobieren. Die große Reisemesse findet an diesem Wochenende vom 25. bis 27. Januar in der Weser-Ems-Halle statt (gesamte Fläche).

Öffnungszeiten und Preise Geöffnet: Von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Januar, täglich 10 bis 18 Uhr. Preise: Erwachsene 8 Euro; ermäßigt 6 Euro für Senioren ab 60 J. am Freitag, 25. Januar; ermäßigt 7 Euro an allen Tagen für NWZ-Card-Inhaber (bis 2 Personen pro Karte); ermäßigt auf 4 Euro für Jugendlich von 15 bis 17 Jahren. Erwartet werden etwa 15.000 Besucher aus der gesamten Region. Beteiligen werden sich 106 Aussteller. Mehr Infos unter www.weser-ems-hallen.de

Neben dem großen Ausstellungsprogramm und dem gut eingeführten Skandinavientag (lesen Sie auch hier) werden – zusammen mit Horizont Reisen – erstmals auch Kreuzfahrten einen Schwerpunkt bilden (unter anderem Aida, Cunard, Flusskreuzfahrten, Expeditionsfahrten in Arktis und Antarktis oder auch Schienenkreuzfahrten mit der Transsib). „Wir wollen im Tourismusbereich künftig über die Region und die Grenzen Deutschlands hinausgehen“, sagte Projektleiterin Sonja Hobbie bei der Vorstellung – auch ermutigt durch den Erfolg des Skandinavientags.

Gezeigt wird auf der Messe erneut eine große Bandbreite der neuesten Fahrzeuge – „auch für die, die mit Caravan bislang keine Berührung hatten“, sagt Hobbie. „Das geht bei Kleinfahrzeugen und Alkovenreisemobilen los bis zu Luxus pur mit allem Chichi.“

Zum ersten Mal wird auch die kleine EWE-Arena einbezogen, mit dem Thema Freizeit und Angeboten, wie sie zum Beispiel der Fahrradclub ADFC macht. Drei Aussteller werden mit E-Bikes und Zubehör dabeisein.

„Allein der ADFC Kreisverband Oldenburg, der seit 30 Jahren besteht, hat 1260 Mitglieder, mit steigender Tendenz“, sagt der ADFC-Vorsitzende Heinrich Book. „Das Fahrrad wird immer beliebter – und es steckt überall mit drin, auch bei Caravan-Touren. Man bleibt mit seinem Caravan oder Wohnmobil an einer Stelle und erkundet von da die Gegend“, sagt Book. Der ADFC bietet zudem wieder ein großes Radtouren-Programm übers Jahr an und bringt in speziellen Kursen den Umgang mit GPS bei. In der Halle wird ein Testparcours für die Räder aufgebaut.

Neu ist ein Produkt zur Aufladung von Handy und Powerbank während der Radfahrt, das in Oldenburg entwickelt wurde und sich zurzeit im Prototypen-Test befindet. Messebesucher können es – soweit vorrätig – gegen ein Rückmelde-Formular kostenlos mitnehmen. Entstanden ist es aus einer Denkwerkstatt von EWE-Azubis. Inzwischen steht es kurz vor der Marktreife. Die ersten 500 Prototypen entstehen gerade.

Auch noch nicht zu sehen war bislang das Flash-Board, das in Bayern entwickelt wurde und zu 90 Prozent in Deutschland produziert wird: ein Kickboard mit 500-Watt-Elektromotor und bis zu 30 Kilometer Reichweite, das es sogar mit kleinem Anhänger zum Einkaufen gibt. Ein Exemplar wird auf der Messe verlost.

Zu den 106 Ausstellern gehören große Reisemobil-Unternehmen wie Rauert, die die 37 jüngsten Modelle von Dethleffs, LMC, Sunlight, Pössl, Chausson, Globecar und Roadcar präsentieren. Insgesamt sind noch viel mehr Hersteller vertreten. Mit 28 Fahrzeugen der Marken Knaus, Tabbert und Weinsberg wird Wohnwagen Bruns vertreten sein.

„Jeder sollte dieses Lebensgefühl einmal für sich entdecken“, sagt Lars Freese. Der Inhaber von FFM – Freese Freizeit Mobile – ist leidenschaftlicher Caravaner. Er möchte die Besucher für diese Reiseform begeistern. Dafür hat der Fachhändler gemeinsam mit seinen Partnern Auto Freizeit Kruse und Niemöllers Mobiles Reisen 16 Fahrzeuge der neusten Kollektionen von Eura Mobil und Karmann-Mobil zusammengestellt.

Ein Highlight auf dem Stand ist das neue Flaggschiff von Eura Mobil, der neue Integra, vor allem der Integra 760. „Mit seinem luxuriösen Lichtdesign, dem Wohlfühlwohnzimmer, einem Traumschlafzimmer, toller Küche und Wellnessbad definiert der Liner seinen Oberklasse-Anspruch völlig neu. Aber nicht nur der Grundriss wurde komplett überarbeitet“, sagt Lars Freese. „Der Integra 760 präsentiert sich 2019 als kompakter Doppelachser.“ Auch der Integra Line wurde mit neuer Front- und Heckpartie frisch aufgesetzt.

Als Vorbereitung auf die Caravan Freizeit Reisen hat Freese einen Tipp für alle interessierten Besucher. „Erstes Kriterium ist die Größe, also Personenzahl und Platzbedarf, um zu sehen, ob es Alkoven, Teilintegrierter oder Vollintegrierter werden soll, danach kommt der Grundriss und die Frage u.a. nach Einzel- oder Doppelbett und schließlich um Motorisierung, Fahrgestell, Getriebe und Ausstattung.“

Hallen und Vorträge Kongresshalle: Eingang, Touristik Foyer Messehalle: Freizeit Messehalle: Camping, Zubehör, Busunternehmen, Wohnmobile, Wohnwagen Große EWE-Arena: Wohnmobile, Wohnwagen, Vortragsbereich I Foyer Große EWE-Arena: Wohnmobile, Wohnwagen Kleine EWE-Arena: Freizeit, Vortragsbereich II 44 Vorträge (Beispiele): Freitag, 25. Januar:

• Themen ab 10.15 Uhr an Stand 5000/Gr. EWE-Arena: Kreuzfahrten

• Themen ab 11 Uhr an Stand 4015/kl. EWE-Arena: Costa Rica, Vietnam, Island (ADAC), ADFC, Stand-up-Paddling, Fahrrad-Pack-Tipps

• Themen ab 10.30 Uhr Vortragsbereich Presseraum gr. EWE-Arena: Kreuzfahrten Samstag, 26. Januar:

• Themen ab 11 Uhr an Stand 5000/gr. EWE-Arena: Costa Rica, Vietnam, Island, Hurtigruten, Israel

• Themen ab 11 Uhr an Stand 4014/Vortragsbereich kl. EWE-Arena: Kreuzfahrten (Hawaii-Australien, Los Angeles-Südamerika, Flusskreuzfahrten vor der Haustür), Tipps gegen Fahrradklau, Stand-up-Paddling, Einsatz von GPS bei Fahrradtouren Sonntag, 27. Januar:

• Themen ab 11 Uhr an Stand 5000/gr. EWE-Arena: Costa Rica, Vietnam, Island, Azoren, Hurtigruten, Israel

• Themen ab 11 Uhr an Stand 4015/Vortragsbereich kl. EWE-Arena: Kreuzfahren (Hawaii-Australien, Los Angeles-Südamerika), Island, Stand-up-Paddling, ADFC und ADFC-Tipps fürs Fahrrad-Packen

