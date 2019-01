Oldenburg Über den Tellerrand gucken und heimische Produkte wertschätzen lernen ist das Ziel der Regionalmesse „aufgetischt!“. Zum achten Mal können sich wissenshungrige Oldenburger am kommenden Samstag, 19. und Sonntag, 20. Januar bei der Regionalmesse in der Karlstraße 25 satt sehen, hören und essen.

50 Aussteller haben die Volkshochschule und der Verein Transfer auf drei Etagen des VHS Hauses verteilt. Zum zweiten Mal dabei ist Garvin Hinrichs, der mit seinem Online-Shop MeinMarkstand.de kleine Familienunternehmen, landwirtschaftliche Betriebe und Manufakturen mit Kundinnen und Kunden zusammen, denen Nachhaltigkeit und Transparenz in der Produktionskette am Herzen liegt, zusammenbringt. Jan Wreesmann vom Gut Altenoythe präsentiert erstmalig handgemachten Hofkäse. Auch Hendrik Nölker vom Familienunternehmen Nölker & Nölker ist mit seinem Kaffee, den er unter anderem von einer Gruppe peruanischer Kleinbauern bezieht,dabei.

Das Programm wurde in diesem Jahr rund um das Thema Nachhaltigkeit erweitert. In Workshops erfahren Besucher beim Fermentieren von Sauerkraut im koreanischen Kimchi-Stil und der eigenen Herstellung von Kochwurst und Pinkel Näheres über den bewussten Umgang mit Lebensmitteln. Bei den Herdgesprächen stehen Anregungen und Informationen zu den Lebensmitteln, die von den Ausstellern angeboten werden, im Vordergrund. Im Kulturraum Küche geben die Dozentinnen und Dozenten der VHS Einblicke in Kochthemen, zeigen kleine Anregungen für die Küche und bereiten Genusshappen zu.

Im Kinderprogramm werden die jungen Besucher zu Experten: Vom Gemüsetasten, Kartoffeltesten, Memorys bis hin zum kleinen Mini Markt gibt’s viel Spannendes Auszuprobieren. Zum Abschluss erhält jedes Kind eine Urkunde.