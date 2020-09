Mit dem Rad zum Bauernhof

Oldenburg Der ADFC Oldenburg bietet am Samstag, 26. September, in Kooperation mit dem Ernährungsrat Oldenburg, eine Radtour zum Bauernhof Boltes im Everstener Moor an. Abfahrt ist um 12 Uhr vor dem Kulturzentrum PFL, Peterstraße 3, die Rückkehr ist für circa 18 Uhr vorgesehen. In gemütlichem Tempo werden ungefähr 30 Kilometer zurückgelegt. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 25. September, unter Telefon 73 10 5 oder ewald.schuette@adfc-oldenburg.de erforderlich. Auch Nicht-Mitglieder sind willkommen, um vor Ort über die aktuelle Situation in der Landwirtschaft zu diskutieren und sich in der Milchtankstelle mit Proviant einzudecken.