Mitarbeiter in Lokalen in Not

Oldenburg Ein Corona-Schutzschirm für Beschäftigte im Oldenburger Hotel- und Gaststättengewerbe gefordert: „Der Lockdown für die Branche trifft nicht nur die rund 290 Unternehmen mit voller Wucht, sondern bringt auch die 4000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in existenzielle Nöte“, warnt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

„Köchinnen, Kellner und Hotelangestellte haben seit dem Frühjahr mit massiven finanziellen Einbußen durch die Kurzarbeit zu kämpfen. Wegen der meist niedrigen Löhne im Gastgewerbe und des fehlenden Trinkgeldes sind nun auch die letzten Reserven aufgebraucht. Das Geld reicht kaum mehr für die Miete – von Weihnachtsgeschenken ganz zu schweigen“, sagt Matthias Brümmer, Geschäftsführer der NGG-Region Oldenburg-Ostfriesland.

Die NGG fordert deshalb die Bundesregierung auf, den Beschäftigten im Gastgewerbe eine Corona-Sofort-Nothilfe in Höhe von 1000 Euro zu zahlen. „Die Politik greift den Firmen mit enormen Summen unter die Arme, um eine Pleitewelle zu verhindern. Jetzt darf sie die Beschäftigten nicht im Regen stehen lassen“, so Brümmer.

Nach Angaben der Arbeitsagentur beschäftigt die Gastronomie in Oldenburg 3640 Menschen in 267 Betrieben. Weitere 368 Beschäftigte arbeiten in 25 Unternehmen des Beherbergungsgewerbes.