Oldenburg Chaos-Bringer oder Mobilitäts-Innovation? Der NWZ-Bericht über die Ankündigung der Stadt, dass mehrere Anbieter von Leihsystemen für Elektro-Tretroller (E-Scooter) den Oldenburger Markt erobern wollen, wird kontrovers diskutiert.

So meldeten sich bei Facebook Fans der neuen Geräte, die die Roller von Besuchen in Hamburg, Köln oder Berlin kennen und auch schätzen gelernt haben. „Für Touristen und Einwohner super praktisch“, lautet zum Beispiel ein Urteil. Die Befürworter glauben auch nicht an ein erhöhtes Gefahrenpotenzial. „Die Dinger sind nicht gefährlicher oder ungefährlicher als Fahrräder oder E-Bikes“, schreibt ein Nutzer. „Und so gut wie jeder Jugendliche fährt mit dem Rad schneller, Rentner mit E-Bikes sowieso.“

Andere haben ein eher negatives Bild der Roller von ihren Erfahrungen in Großstädten mitgenommen. „In Hamburg werden die Dinger achtlos irgendwo abgestellt. Sieht nicht schön aus“, heißt es in einem Kommentar. Dazu passt auch ein Hinweis von Richard Schindzielorz, der sich per E-Mail äußerte. Für Menschen, die mit Rollator oder Rollstuhl unterwegs sind, sei es eben nicht problemlos möglich, einen im Weg stehenden oder liegenden Roller zur Seite zu stellen.

Bezweifelt wird mitunter auch ein ökologischer Nutzen der abgasfreien Geräte. „Herrlich, wenn sie dann auch in Oldenburg nachts per Diesel-Sprinter von überall eingesammelt, anschließend eiligst per Atom- oder Kohlestrom geladen und dann wieder per Diesel-Transporter verteilt werden“, schreibt ein Facebook-Nutzer. Ob die Roller tatsächlich zu weniger Autofahrten führen oder nur zu zusätzlichen Spaßfahrten genutzt werden, wird ebenfalls bezweifelt.

Auf NWZonline stellt ein Leser zudem infrage, ob sich ein Leihsystem überhaupt durchsetzten würde. „Für die kleinen Räder sind auch die Straßen und Wege in Oldenburg viel zu schlecht.“ Der Versuch sei ok, die Stadt müsse aber sehr eindeutige Auflagen machen und die Genehmigungen klar formulieren.