Mobilität In Oldenburg: Wasserstoff für Busse und Lastwagen als Praxistest

Oldenburg Die Stadt Oldenburg soll die Nutzung von Wasserstoff als umweltfreundliche Antriebstechnologie energisch vorantreiben. Dafür hat Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) kurzfristig eine Vorlage eingebracht, über die der Rat in seiner Sitzung am Montag, 29. Juni, entscheiden soll. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Kongresshalle. Eine Teilnahme als Besucher ist aufgrund der Coronaregeln nur nach vorheriger Anmeldung möglich.

Krogmann setzt sich für die Anschaffung von entsprechenden Fahrzeugen bei der Verkehr und Wasser GmbH (VWG) und dem Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Oldenburg (AWB) ein, um diese Technologie in der Praxis testen zu können. Zudem sollen diese neuen Fahrzeuge als Grundauslastung für eine von der EWE in Oldenburg geplanten Tankstelle für Nutzfahrzeuge dienen.

An der Cloppenburger Straße will das Konsortium „H2-Mobility“ (von der Bundesregierung mit dem Aufbau einer nationalen Wasserstofftankstelleninfrastruktur beauftragt) eine Wasserstoff-Tankstelle am Shell-Standort errichten. Diese soll im ersten Quartal 2021 eröffnet werden, ist zunächst aber nur mit der für Pkw üblichen Technik geplant. Nun bringt Krogmann eine Erweiterung um Nutzfahrzeuge ins Spiel – mit VWG und AWB. „Wir wollen damit ein Zeichen setzen, dass wir es mit der Entwicklung umweltfreundlicher Antriebstechnologien ernst meinen und die Vorreiterrolle unserer Region bei diesem Projekt unterstützen“, sagt Krogmann. Für die Stadt wäre es der Einstieg in die Nutzung von CO2-freien Nutzfahrzeugen und damit ein weiterer Baustein in der Klimaschutzstrategie.

Die VWG hat bereits einen Antrag zur Anschaffung von vier förderfähigen Wasserstoff-Pilotbussen beim Land Niedersachsen gestellt. Zudem prüft der AWB derzeit, ein oder zwei förderfähige Abfallsammelfahrzeuge anzuschaffen. Kommt es zu diesen Anschaffungen, wäre die EWE in Kooperation mit H2-Mobility bereit, die Tankstelle Cloppenburger Straße durch eigene Investitionen zu erweitern. Damit könnten dort auch Nutzfahrzeuge betankt werden.

„Dies wäre nicht nur für Oldenburg, sondern für den gesamten Nordwesten und Niedersachsen ein deutlicher Innovationsschritt“, sagt Krogmann. Um die Fertigstellung im ersten Quartal 2021 nicht zu gefährden, müssten die benötigten Anlagen im Juli dieses Jahres bestellt werden. Der Oberbürgermeister setzt deshalb auf eine schnelle Entscheidung des Stadtrates. Eine Investitionsentscheidung erst nach den Sommerferien würde die Realisierung des Projektes gefährden oder eine Verzögerung von mehreren Jahren bedeuten, heißt es aus dem Rathaus.

Für die Beschaffung von wasserstoffbetriebenen Bussen gibt es eine Investitionsförderung von 80 Prozent, womit die Anschaffungskosten im Bereich von erdgasbetriebenen Bussen liegen. Bisher nur geschätzt werden können die betrieblichen und finanziellen Risiken. Laut VWG dürfte dies pro Bus auf 60 000 bis 90 000 Euro pro Jahr liegen, mindestens zehn Jahre lang. Die Fördermöglichkeiten von Investitionskosten bei Abfallsammelfahrzeugen werden derzeit noch geprüft, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, die auch Einsparmöglichkeiten berücksichtigt, liegt dem AWB erst Mitte Juli vor.