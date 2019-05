Oldenburg Wasserstoff kann ein Baustein für die Mobilität der Zukunft sein. Sowohl im Individualverkehr als auch für den ÖPNV: Seit September 2018 verkehren auf der Strecke Cuxhaven-Buxtehude zwei Brennstoffzellenzüge aus dem Hause des französischen Herstellers Alstom. Jetzt kommt ein solches Exemplar nach Oldenburg.

Gebaut am Alstom-Standort in Salzgitter, verfügt der „Coradia iLint“ über Wasserstofftanks und Brennstoffzellen auf dem Dach. Die Reichweite der beiden bislang eingesetzten Züge liegt bei rund 1000 Kilometern, bevor sie wieder auftanken müssen. Zurzeit noch an mobilen Tankstellen, ab 2021 an festen Einrichtungen. So ist zumindest der Plan. Denn: Ab dann sollen 14 weitere Wasserstoff-Bahnen auf die Schiene gehen. Das Land hat schon bestellt. Ebenso wie Hessen, das 27 dieser Züge geordert hat.

Landesweite Allianz

„Der Regelbetrieb läuft so weit wir wissen rund“, bestätigt Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn. Natürlich habe es „Kinderkrankheiten“ gegeben, doch das sei bei jeder Neuerung so: „Wir haben so weit keine negativen Anmerkungen.“ Ganz im Gegenteil: Die emissionsfreien und geräuschärmeren Züge – im Vergleich zu einer herkömmlichen Diesellok – könnten eine Chance für die bislang nicht elektrifizierten Strecken sein. Vor allem dort, wo sich eine Umrüstung nicht wirtschaftlich darstellen ließe. „In Frage kommen dann Strecken wie Sande-Esens oder Oldenburg-Osnabrück“.

Wie es sein könnte, wenn ab Oldenburg bald Wasserstoff-Züge verkehren, davon können sich Interessierte am Dienstag, 25. Juni, ein Bild machen. Die Bahn wird sich nicht nur zeigen, sondern auch Fahrgäste zur Probefahrt aufnehmen. Hinter dem Aktionstag steckt zum einen das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik (DLR), das in engem Kontakt mit Alstom steht. Beteiligt sind aber auch das Oldenburger Energiecluster (Olec) und die EWE.

Gemeinsam haben sie nicht nur den Zug nach Oldenburg geholt, sondern auch ein Programm für Bürgerinnen und Bürger auf die Beine gestellt, inklusive Ministerbesuch (siehe Box). Ein Tagesordnungspunkt: Die Unterzeichnung einer Absichtserklärung, zukünftig mit weiteren Partnern enger in Sachen Wasserstoff zusammenzuarbeiten. Denn: Olec steckt bereits hinter dem hiesigen Arbeitskreis Wasserstoff, der unterschiedliche Partner an einen Tisch bringt und das Netzwerk stärkt, ausbaut und verstetigt. „Was allerdings noch fehlt, ist eine Ausrichtung für das gesamte Land“, erklärt Roland Hentschel, Wirtschaftsförderer und Olec-Verantwortlicher. Daher wolle man eine gesamtniedersächsische Allianz anstreben, die das Land, die Kommunen, Forschung und Unternehmen zusammenbringt. Die Absichtserklärung dazu wollen die Partner im Juni unterzeichnen, aus der Taufe gehoben werden könnte die Allianz dann im November. In anderen Bundesländern existierten solche übergreifenden Strukturen bereits, in Niedersachsen sei noch Luft nach oben.

Doch das gilt nicht nur im Vergleich über Landesgrenzen hinweg. Auch der Blick über die Staatsgrenze zeige, wie andere Regionen mit dem Thema Wasserstoff umgingen. „In der Region Groningen“, weiß Hentschel, „wird kräftigst investiert.“ Das Geld fließe unter anderem in die Umrüstung der bestehenden Erdgasnetze auf eine wasserstofftaugliche Infrastruktur. „Allein die Provinz Groningen plant, bis 2021 immerhin 20 Wasserstoffbusse in Betrieb zu nehmen“, sagt Hentschel.

Ausbau der Tankstelle

Allein aus diesem Grund sei es schon ein wichtiges Symbol, nicht nur den Zug nach Oldenburg zu holen, sondern auch das Thema Wasserstoff zum einen gesellschaftlich zu diskutieren, um die Akzeptanz zu erhöhen. Und damit meint Hentschel nicht nur Sorgen zu zerstreuen, Wasserstofftanks könnten jede Sekunde in die Luft gehen, sondern auch die wirtschaftlichen und nachhaltigen Aspekte zu verankern.

Zum anderen sei es aber auch die Aufgabe einer Kommune, die sich zukunftsfähig aufstellen wolle, verschiedene Packenden des Themas zu greifen. Beispiel Wasserstofftankstelle an der Cloppenburger Straße. Noch ist sie nicht einmal gebaut, da plant Olec schon eine Ertüchtigung.

Die Idee: Die Tankstelle nicht nur für Pkw, sondern auch für Busse oder Nutzfahrzeuge zugänglich zu machen. Dazu müsste die Tankstelle entsprechend aufgerüstet werden. Die Mehrkosten liegen bei etwa 800000 Euro. „Für die Hälfte haben wir schon eine Zusage von H2-Mobility“, berichtet Hentschel. Hinter H2-Mobility verbirgt sich ein Zusammenschluss aus Gesellschaftern wie Air Liquide, Daimler, Linde, OMV, Shell oder Total, gefördert mit Bundes- und EU-Mitteln, der sich den Aufbau von Wasserstofftankstellen in Deutschland zum Ziel gemacht hat.

Für die andere Hälfte der Mehrkosten habe Olec beim Land und der EWE angeklopft. Mit einer Entscheidung ist im Juni zu rechnen. Noch sei der Bedarf zugegebenermaßen überschaubar, doch sei solch eine Tankstelle „einzigartig für Niedersachsen“.

Um Fragen rund um diesen und viele weitere Aspekte wird es auch am 25. Juni gehen, wenn das Programm nach der Zugfahrt in der Kulturetage fortgesetzt wird. Die Veranstaltung steht auch denjenigen offen, die zuvor nicht an der Probefahrt teilnehmen konnten oder wollten.