Oldenburg /Moyobamba Verarmte Menschen, knappes Trinkwasser, miserable Wohnverhältnisse: Das ist Alltag im südamerikanischen Peru. Unvermeidbare Folge: Der Gedanke der Nachhaltigkeit bleibt zurück. Einen Ausweg scheint es nicht zu geben.

Die Lösung dieses Problems macht sich der Oldenburger Erik Ruge zur Aufgabe: „Der Umweltschutz war schon immer Thema für mich.“ Als Pfadfinder bewies er in seiner Jugend Liebe und Einsatz für die Natur. Nach dem Abitur an der Helene-Lange-Schule stand für ihn fest: „Ich will mich ökologisch engagieren.“ Im Sommer 2018 begann sein Abenteuer: Mithilfe der Organisation „Weltwärts“ reiste der heute 20-Jährige nach Peru. Der erste Arbeitsstandort war Moyobamba, eine Kleinstadt im Norden Perus.

Als Erik das Land abseits des Stadttrubels kennenlernte, wurde ihm die finanzielle und soziale Not bewusst. Besonders die Wohnverhältnisse der Einheimischen seien erschreckend gewesen: Morbide Baukonstruktionen, fehlende Stromversorgung, kein fließendes Wasser.

Diese Eindrücke ließen Erik nicht mehr los. Wie konnte er helfen? Das sei die Geburtsstunde für sein Projekt gewesen, erinnert sich Erik: Der für Umweltthemen begeisterte Oldenburger entschloss sich, nachhaltige Häuser für in Armut lebende Menschen zu entwickeln.

Voller Euphorie wollte er loslegen. Doch wie soll jemand, der keine Erfahrung hat, geschweige denn Fachkenntnisse, solch ein Projekt stemmen? Bei einem Praktikum bei einer Organisation, die Ökohäuser in Peru baut, sammelte Erik Wissen und Inspiration. Sein Konzept nahm Form an: „Econstruction“ soll es heißen.

An erster Stelle steht Teamarbeit mit den Einheimischen. Ziel sei es, die Einwohner für das Projekt zu begeistern, es gemeinsam umzusetzen und das „Know-how“ für den ökologischen Hausbau weiterzugeben, erzählt Erik. Und er traf auf Begeisterung: Die Einheimischen seien von den Ideen fasziniert gewesen und boten Unterstützung an. Besonders die Vorstellung einer Schule habe ein Gefühl purer Freude ausgelöst.

Die fertigen Häuser werden als Schulen, Ökozentren oder Seminarräume dienen. Innovation soll die Qualität verbessern. Die Methoden sollen aber einfach bleiben und leicht umzusetzen. Beispielsweise wird Leinsamenöl der Lehmziegelmischung hinzugefügt. So sind die fertigen Ziegel wasserbeständiger.

Das Baumaterial ist auf lokale Wetter- und Temperaturverhältnisse sowie auf die finanziellen Mittel der Einheimischen angepasst. Traditionelle Lehmziegel, Steine und CO2-neutraler Bambus bilden die Basis der Häuser. Auch das Recycling kommt nicht zu kurz: Bunte Plastikflaschen werden in die Hausfassade eingearbeitet und ergeben ein farbenfrohes Mosaik. Und: Sie bringen Licht ins Projekt. Bei der unter dem Namen „Liter of light“ bekannten Methode werden die mit Wasser gefüllten Flaschen bis zur Hälfte an ein Loch in der Decke befestigt. Fallen Sonnenstrahlen auf die Flasche, dient diese als Lichtleiter und leuchtet.

Auch für die Wasserversorgung hat Erik eine Idee: Regenwasser wird in halbierten Bambusstangen auf dem Dach aufgefangen. Dieses durchfließt Schichten natürlicher Filter und wird in ein Auffangbecken geleitet.

Diese Ideen beweisen: Mit wenigen und einfachen Mitteln lässt sich Nachhaltigkeit umsetzen. Finanziell angewiesen ist das Projekt auf Stiftungen, Crowdfunding und Spenden. Dieses Jahr im April erfuhr Erik vom Wettbewerb „Impact Challenge“ der „Youth Assembly“, ein Programm der Vereinten Nationen. Junge Menschen präsentieren hier Nachhaltigkeitsprojekte. Erik meldete sich an.

Und er hatte Erfolg: Unter 1000 Teilnehmern schaffte er es unter die Top 10. In Washington D.C. stellte er sein Konzept vor Experten vor – eine ideale Gelegenheit, seine Ideen an die Öffentlichkeit zu tragen. Am Ende reichte es zwar nicht für den Sieg, doch ein Gewinn war die Teilnahme für ihn allerhand: Erik konnte Kontakte zu Stiftungen, Experten und internationalen Unternehmen knüpfen.

Für den 20-Jährigen – der derzeit einige Wochen in seiner Heimatstadt verbringt – geht es bald zurück nach Peru. Sobald freiwillige Helfer und die finanzielle Unterstützung gefunden sind, werden Pläne in Taten umgesetzt.

Erik ist sich sicher: Bald können wir in Peru die ersten nachhaltigen Häuser eines engagierten Oldenburgers bestaunen.

Mehr Infos unter rugeerik.wixsite.com/econstruction