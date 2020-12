Müll: Abfuhrkalender für 2021 wird verteilt

Oldenburg Der Abfuhrkalender 2021 für die Stadt wird ab Montag, 7. Dezember, an alle Haushalte, Gewerbebetriebe und sonstigen Einrichtungen im Auftrag des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) durch die Deutsche Post verteilt.

Bürger, die bis zum 21. Dezember keinen Abfuhrkalender erhalten haben, werden gebeten, sich an das ServiceCenter der Stadt unter 235-4444 zu wenden. „Es besteht aber auch die Möglichkeit, sich den Abfuhrkalender in der ‚Abfall App OL‘ oder im Internet unter www.awb-oldenburg.de herunterzuladen und auszudrucken“, sagt Volker Schneider-Kühn, Betriebsleiter des AWB. Die „Abfall App OL“ ist kostenlos im App-Store und im Google Play Store abrufbar.

Alternativ können sich Nutzer ihren Kalender auch online über www.oldenburg.de/abfuhrkalender erstellen. Dabei muss nur die Adresse eingetragen werden, schon werden die darauf zugeschnittenen Abfuhrtermine und Abfallarten angezeigt. Außerdem kann man den Kalender in eigene Kalender übertragen (Outlook, Handy, Tablet etc.). Erinnerungen per Mail, die jeweils einen Tag vor der Leerung der jeweiligen Abfallart angezeigt werden, können ebenfalls eingerichtet werden.

