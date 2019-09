Oldenburg Schallplattenbörse in der Weser-Ems-Halle. Draußen scheint die Sonne, drinnen beugen sich die Besucher – zumeist männlich – über meterweise Kisten und Kartons mit neuen und alten Schallplatten. Gedämpftes Gemurmel erfüllt die Räume, die rund 50 Verkäufer füllen. Gekonnt blättern die Suchenden mit einem rhythmischen Wechsel von Mittel- und Zeigefinger durch die Sammlungen. Immer auf der Suche nach der Scheibe, die das Herz höher schlagen lässt. Die musikalische Bandbreite ist groß: Jazz, Blues, Psychobilly, Metal in sämtlichen Variationen – Thrash, Doom, Stoner und Speed. Punk und Krautrock sind ebenso vertreten wie Hip Hop oder Klassik. Die Preise variieren, von 20 oder 30 Cents bis mehrere hundert Euro. Für die teuerste Platte werden 700 Euro aufgerufen. Von Eloy, einer Band aus Hannover. Die Platte ist gut erhalten und selten in diesem Zustand. „Andere Platten, wie Schnulzen oder Schlager sind da weitaus weniger gefragt und daher auch günstiger“, weiß Veranstalter Ulrich Lauber, der mit rund 500 Besuchern rechnet. Viele seien selbst noch mit Platten aufgewachsen und suchten nun hier nach fehlenden Schätzen aus der Jugend. Andere entdecken das Vinyl gerade für sich. So wie der 25-jährige Timo Ahrens aus Delmenhorst. „Man beschäftigt sich mehr mit der Musik, wenn man etwas in der Hand hat“, sagt er. Vor knapp fünf Jahren wurde seine Vorliebe zur Scheibe erweckt. Bei der Börse sucht er, was ihm gefällt. „Ich bin da nicht so festgelegt. Gern Pink Floyd oder Iron Maiden.“

Auf Verkäuferseite versucht Marcel Mahr seine Ware an den Mann zu bringen. Er ist extra aus Münster angereist und zeigt das vielfältige Repertoire, das allen Händlern zu eigen ist. Bei den Singles tummeln sich „Didi der Doppelgänger“ und „Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle“. Für beide werden sechs Euro fällig. Ein doch stolzer Preis für eine Single. „Bud Spencer und Terence Hill gehen halt immer“, sagt der 39-Jährige. Doch auch er hat wertvollere Stücke dabei. Etwa eine limitierte japanische Pressung von Velvet Underground und Nico im typischen Warhol-Design. 120 Euro müssen dafür den Besitzer wechseln.

Der Termin für die nächste Plattenbörse steht auch schon fest: Am 17. Mai können Vinyl-Enthusiasten wieder auf die Suche gehen.