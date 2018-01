Oldenburg Ende Juni hat Horst Lube (69) seine Rats-Apotheke geschlossen – das Ende einer sehr, sehr langen Epoche: Die Rats-Apotheke gab es 419 Jahre in Oldenburg. Nun geht es dort weiter. Im April/Mai soll darin eine Fleischerei eröffnen. Die Arbeiten sollen bereits Ende Januar beginnen, sagte Inhaber Rolf Meemken am Freitag auf Nachfrage.

In dritter Generation hat das 1934 gegründete Unternehmen seinen Sitz in Gehlenberg im Südwesten von Friesoythe.

Während Meemken Wurstwaren, das aus einer kleinen Landschlachterei entstanden ist, heute 250 Mitarbeiter beschäftigt, soll in Oldenburg ein anderes und neues Konzept umgesetzt werden. Rolf Meemken sagte: „In der neuen Fleischerei in der ehemaligen Rats-Apotheke werden wir uns ausschließlich auf regionales, bäuerlich hergestelltes Fleisch konzentrieren, von einem Vertragslandwirt aus der Nähe von Oldenburg.“ Die Atmosphäre der alten Apotheke an der Lambertikirche soll so weit wie möglich erhalten bleiben.

Groß-Immobilie an Haarenstraße verkauft

Carl Wilhelm Wilke hat den ehemaligen Komplex von „Carl Wilh. Meyer“ (Haarenstraße bis Abraham) an Hamburger Investoren (geschlossener Fonds) verkauft. Die 2005 in Hamburg gegründete Vivum GmbH konzipiert und verwaltet Investment-Fonds, die Finanzierungsmittel als Mezzanine- oder Eigenkapital für Projektentwicklungen von Handels-, Büro- und Wohnungsbauprojekten in Deutschland zur Verfügung stellen (seit 2005 insgesamt 21 Projekte realisiert bei einem investierten Kapital von 83 Millionen Euro und einem Projektvolumen von 700 Millionen Euro).

In dem ehemaligen CWM-Einzelhandels-Komplex gibt es derzeit keine Leerstände außerdem dem ehemaligen Brautmoden-Geschäft (Zugang über den „Theatergang“, der gerade erst wieder mit aktuellen Bildern von Stephan Walzl von Stücken des Staatstheaters ausgestattet wurde, und bleiben soll, so Wilke).

Die Mieter Hema und Gebers haben nach Angaben von Wilke noch langfristige Verträge von acht bis zehn Jahren. Eine der ersten Maßnahmen dürfte die Bebauung des Platzes im Abraham, auf dem sonst die Sommergärten und das Stadtfest stattgefunden haben, im Rahmen des bestehenden Bebauungsplanes sein. Im Erdgeschoss ist auch dauerhaft Gewerbe vorgeschrieben, so Wilke. Hema belegt hier etwa 1000 Quadratmeter, Gebers ebenfalls 1000 Quadratmeter und die Brautmoden hatten 800 Quadratmeter. Derzeit sind in den oberen Geschossen 17 Wohnungen, weitere 13 hätten noch Platz.

Wilke hat sich damit von diesem Komplex und damit auch einem langen Stück Oldenburger Einzelhandelsgeschichte endgültig verabschiedet, ihm gehören aber weiterhin die Nachbar-Immobilien, die Brader, Musswessels und Woyton gemietet haben.

Reise Know-How Verlag zieht nach Oldenburg

Der Reise Know-How Verlag hat seinen Sitz von Westerstede nach Oldenburg verlegen – in den Sartoriusgang (zwischen Herbartgang und Wallstraße). „Durch den Umzug nach Oldenburg versprechen wir uns mehr Möglichkeiten“, sagt Ulf Behrmann vom Know-How Verlag, der „Marktführer im Bereich der Nordamerikareiseführer“ und zudem auf Mallorca und Teneriffa spezialisiert ist. Inzwischen sind weit über 500 Titel erschienen. Drei weitere Verlage der Gruppe decken die anderen weltweiten Ziele ab.

Gleichzeitig werden die Räumlichkeiten im Erdgeschoss als gemütliche, kleine Buchhandlung genutzt: mit dem Sortiment des Verlags, aber auch ausgewählten, schönen Büchern anderer Verlage – vom Kinderbuch bis zum Krimi. Auch die renommierten Fußball-Bücher des Verlags Die Werkstatt sind hier zu finden.

Rasierer-Spezialist „Linnemann“ hört auf

Schließen wird ein inhabergeführtes Fachgeschäft am Julius-Mosen-Platz: Das Rasierergeschäft Linnemann, das seit 1977 in Oldenburg war und seit 30 Jahren am „Ju-Mo“, wird es hier nur noch bis Mitte/Ende Februar geben. Der Gründer Hermann Linnemann war im Dezember mit 90 Jahren verstorben, sein Sohn und Inhaber Axel Janßen ist 65 Jahre alt und geht deshalb in Ruhestand. Sein langjähriger Mitarbeiter Günther Bonin (61) hätte es wohl übernehmen können, denn wirtschaftlich funktioniert das Geschäft, das wegen seines Sortiments auch im Nassrasurbereich, wegen seiner Beratung und Reparaturkompetenz auch Kunden aus Bremen, Münster und Holland hat. Sogar Proberasieren ist hier möglich. Aber Bonin will wegen des Alters keine Selbstständigkeit mehr übernehmen, und ein jüngerer Nachfolger konnte bislang nicht gefunden werden. Bonin: „Aber wenn sich jemand findet, bleibe ich hier, wenn er will.“

Weitere Veränderungen

Die Sprachschule Inlingua (Wallstraße) plant eine Erweiterung am Heiligengeistwall (rechts neben „iEmergency“). Der Markisenspezialist Achternbosch ist aus der Kurwickstraße nach Bad Zwischenahn gezogen. Und der „Duftcontor“ hat den Herbartgang verlassen. Er soll ins Modehaus Leffers ziehen.