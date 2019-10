Oldenburg Ein Woche Flaute. Und nun? Wer beim Windsurfen auf Wellen wartet, hat viel Zeit – und kommt auf die verrücktesten Einfälle. Manchmal werden aber auch brillante Ideen angespült.

Aus purer Langeweile haben Christian Puzik und seine drei Kumpel im Frankreichurlaub die Gläser am Strand herumliegender Sonnenbrillen herausgepult und in selbst geschnitzte Holzgestelle gesteckt. 2009 war das. Irgendwann kam wieder Wind auf, die Jungs sind auf ihre Bretter gestiegen und anschließend zurück nach Hause gefahren.

Christian Puzik hat die Idee nicht losgelassen. Als der damalige Sportwissenschaftsstudent ein Jahr später sein Geld mit dem Bau eines Hochseilgartens in Österreich verdiente, rückten die faszinierenden Möglichkeiten, Dinge aus Holz herzustellen, noch weiter in den Vordergrund.

An alles gedacht

Zurück in Köln, wo er die Uni besuchte, hat der Ammerländer dann Nägel mit Köpfen gemacht und eine Unternehmensgesellschaft gegründet. „Angefangen haben wir mit Brillen aus Holz. Meine Werkstatt hatte ich bei meinen Eltern in Bad Zwischenahn. Dauernd bin ich hin und her gefahren“, erinnert er sich. Anfänglich zu zweit, machte Christian Puzik nach seinem Diplom alleine weiter, akquirierte Optiker, putzte Klinken. „Erst mal hieß es ’was für’n Humbug’“, sagt er. Der Bad Zwischenahner blieb dran, tüftelte und entwickelte weiter. Zu den Brillen und Sonnenbrillen kamen Uhren. Erst für Herren. Dann für Damen. Christian Puzik entwarf Fliegen, Krawattennadeln, Manschettenknöpfe, Handtaschen, Handyhüllen und Geschirr aus Holz.

Irgendwann kamen die ersten Einladungen auf Messen. Naturmaterialien waren gefragt. Nachhaltigkeit im Trend. Über 2000 Produkte hat Christian Puziks Unternehmen Stadtholz mittlerweile im Sortiment. Im Juni hat der 35-Jährige seinen ersten Laden eröffnet. „Die Leute gehen fünf, sechs mal dran vorbei – und irgendwann kommen sie rein“, sagt Christian Puzik. Die Hauptstraße ist gut befahren und Oldenburg offen für Umweltfreundlichkeit. Sein Material bezieht der 35-Jährige aus der Umgebung – Ahorn und Eiche eignen sich gut zur Verarbeitung, die tropischen Hölzer für bestimmte Produkte sind zertifiziert. Etliche Objekte hatten bereits ein Vorleben als Furnierschicht auf Möbeln. Stoffhalterungen für hölzernen Fliegen werden aus alten Modestoffen gefertigt. Upcycling ist für Christian Puzik ebenso selbstverständlich wie Ganzheitlichkeit: Klebstoffe und Versiegelungen sind auf Naturbasis. Auch Verpackungen kommen bei Stadtholz völlig plastikfrei aus. „Unsere Produkte hinterlassen keine Spuren“, sagt der Gründer.

Nichts ist unmöglich

Nachhaltige Mode ist längst kein Nischenprodukt mehr. Christian Puzik hat europaweit Kunden – meist Händler. Zugpferd sind noch immer die Brillen, gefolgt von Uhren. „Die Technik entwickelt sich rasant weiter – mittlerweile gibt es kaum etwas, was man nicht aus Holz machen kann“, sagt der Bad Zwischenahner. Neue Ideen kommen ihm immer wieder. Meist im Alltag. Nach USB-Sticks und Kopfhörern liebäugelt er mit Lautsprechern. Die Garage im Hinterhof seiner Eltern hat als Produktionsstätte natürlich ausgedient. Hergestellt wird von einem Fachmann in Deutschland.

Schnäppchen sind Christian Puziks Unikate natürlich nicht. Brillengestelle kosten zwischen 300 und 400 Euro, Uhren gibt es ab 70 Euro, für die Modelle mit Automatik muss man 350 Euro hinlegen. Auch wenn etliche Produkte unisex sind – die meisten Kundinnen kaufen bei Christian Puzik Geschenke für ihren Liebsten. Einige reisen dafür richtig weit an. Die Meisten allerdings bestellen online – ein Feld, das noch weiter ausgebaut werden soll. Geplant sind außerdem weitere Geschäfte – in Hamburg und am Bodensee. Christian Puzik braucht dann im Oldenburger Laden auch mehr als seinen einen Mitarbeiter Tim. Es läuft also. „Ich denke, weil ich zwei Trends unserer Zeit vereine: Nachhaltigkeit und Individualisierung“, sagt Christian Puzik. Am Wochenende ist er mit einem Stand bei der Hochzeitsmesse vertreten – ein paar verspielte Details für Brautpaare hat er neben puristischem Schick auch im Sortiment. Der Ammerländer ist gewappnet.

Und bei der nächsten Flaute? Schwappen vielleicht noch mehr Ideen über, solche, die Wellen schlagen, was aufwirbeln – und aus besonderem Holz geschnitzt sind.