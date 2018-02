Oldenburg Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in mehreren Studios für Nageldesign und -pflege haben Zöllner am vergangenen Mittwoch im Oldenburger Stadtgebiet aufgedeckt. „Nach der ersten Auswertung unserer Befragungen der Arbeitnehmer vor Ort können wir in neun Fällen von Hinweisen auf illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit sprechen“, teilt Frank Mauritz, Pressesprecher des Hauptzollamts Oldenburg, am Dienstag mit.

In der Summe wurden mehrere Hinweise auf ausländerrechtliche Verstöße und eine Verletzung der Bestimmungen zum Mindestlohn aufgedeckt, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Zwei Herren führten keine Ausweisdokumente mit sich. Die weitere Identitätsfeststellung übernahm deshalb die örtliche Bundespolizei. Es stellte sich heraus, dass die aus dem asiatischen Raum stammenden Männer über keinen gültigen Aufenthaltstitel für Deutschland verfügten“, so Mauritz weiter.

Welche Konsequenzen das für die Männer hat, entscheidet nun das Ausländeramt der Stadt Oldenburg.