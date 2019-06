Oldenburg Volle 27 Seiten umfasst der Leitfaden zur „Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, Handreichung für die kommunale Praxis“ – herausgegeben vom niedersächsischen Ministerium, gefüllt mit Angst und Schrecken. Da ist von „Kontamination“ die Rede, von „akuter Lebensgefahr für Allergiker“, von „Schocksymptomatiken“. Das klingt alles ziemlich übel und wird von Gegenmaßnahmen in anderen deutschen Städten nur unterstrichen. In Mülheim gab’s beim Kindersportfest einen Großeinsatz der Rettungskräfte, Iserlohn sperrte eine befallene Straße ab, Dortmund gleich mehrere Parkanlagen und in Münster wurde wegen der gesundheitlichen Gefährdungslage ein 24-Stunden-Schwimmmarathon abgesagt. Meldungen über den Eichenprozessionsspinner – jene Raupe mit ihren gefährlichen Brennhaaren – gibt es längst auch in Niedersachsen zuhauf. Emsland, die Grafschaft Bentheim, Vechta sind betroffen, auch im Osten des Landes mehren sich die Warnungen. Und in Oldenburg?

Gespenstischer Schleier

„Bisher haben wir den Eichenprozessionsspinner noch nicht festgestellt“, sagt Stadtsprecher Stephan Onnen. Mittelfristig aber sei „voraussichtlich auch in Oldenburg mit einem Befall zu rechnen“, so heißt es vom Fachdienst Stadtgrünpflege. Mittelfristig – damit könnte wohl auch schon 2020 gemeint sein. Denn innerhalb des Fachdienst hoffe man aktuell, dass die Stadt „in diesem Jahr noch verschont“ bleibe.

Für die Bevölkerung und angesichts der teils schon leichten Hysterie ob des Schädlings scheint’s aber bereits so weit zu sein. Zunehmend würden Hinweise auf ein Vorkommen des Eichenprozessionsspinners auf Oldenburger Boden gemeldet, so die Stadt auf NWZ-Nachfrage. Bestätigen konnte sie dies bislang nicht. „Die Raupen werden mit den Gespinstmotten verwechselt, deren Gespinste des Öfteren an Gehölzen vorkommen“, so Onnen. Letztere ist hingegen ungefährlich, hinterlässt lediglich einen gespenstischen Schleier auf den von ihr befallenen Gewächsen. Unter anderem Am Alexanderhaus sind ihre bizarren Gebilde sichtbar.

Was aber, wenn die wärmeliebenden Schmetterlingsraupen tatsächlich in Oldenburg heimisch werden, ähnlich einer Prozession dann grüppchenweise von Baum zu Baum ziehen – wovon angesichts des Klimawandels auszugehen ist, wie es heißt.

Leitfäden des Landes

„In diesem Fall wären Maßnahmen zur ,Gefahrenabwehr’ einzuleiten“, heißt es aus der Verwaltung. Der Fachdienst „Sicherheit und Ordnung“ des Bürger- und Ordnungsamtes habe bereits „Kontaktdaten von Firmen im Umfeld gesammelt und werden in nächster Zeit mit mindestens zwei Firmen Kontakt aufnehmen, um die Rahmenbedingungen einer Bekämpfung zu besprechen“. Heißt: Vorlaufzeit, Absperrmaßnahmen, Umfang, Kosten und gegebenenfalls auch die vorbeugende Bekämpfung.

Chemie aus der Luft oder „Absaugungen“ vom Boden – wie auch immer die Raupe im öffentlichen Raume bekämpft werden soll: Das geht nur mit Schutzanzügen und Atemmasken durch entsprechende Fachleute, weil die gesundheitlichen Risiken zu groß seien, wie es heißt (siehe Infokasten).

„Bekämpfungsentscheidungen bedürfen in jedem Fall einer sorgfältigen Abwägung: Die Gefahr, die vom Schadenserreger ausgeht ist derjenigen Gefahr gegenüber zu stellen, die von der Bekämpfung selbst ausgeht“, so steht es im Leitfaden des Ministeriums geschrieben.

Und: „Die Kommunen sollten (...) sich auf eine mehrjährige Bekämpfungsstrategie einstellen, die auch eine Kooperation über die Landkreisgrenzen hinaus vorsieht.“

Das Umweltbundesamt verweist überdies auf ein bereits älteres Maßnahmenpapier des niederländischen Wirtschaftsministeriums. Darin heißt es: „Privatpersonen, die vom Eichenprozessionsspinner befallene Bäume besitzen, sind selbst für die Bekämpfung verantwortlich. Die Durchführung der Bekämpfungsmaßnahmen sollte jedoch nicht an Privatpersonen übertragen werden.“

Übrigens: Zwar frisst die Gespinstmotte die befallenen Pflanzen weitgehend kahl, dies sei im Regelfall aber „unproblematisch, und der Spuk ist in wenigen Tagen vorbei“, so Uwe Ahlers, Leiter des Fachdienstes. Der Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln sei nicht erforderlich und zudem gefährlich – für bis zu 80 verschiedene Insekten (darunter Schlupfwespen, Raubwanzen sowie einige Parasiten), „die dauerhaft eine ungehemmte Ausbreitung der Gespinstmotten verhindern“. Und spätestens mit dem Johannistrieb würden die Pflanzen ja wieder austreiben.