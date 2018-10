Oldenburg Ein „Mitmach-Projekt“ ist immer eine feine Sache. So sollte es dann auch am Kleinen Bornhorster See sein, wo der Naturschutzbund Nabu zum „Abtauchen zum Aufräumen“ animierte. Eine schöne Idee, überdies gefördert von der Bingo-Stiftung. Schließlich wollen und sollen in dem bis Februar 2019 laufenden Projekt „Aktive aus Nabu-Gruppen und des Tauchsport Landesverbandes“ für im wahrsten Sinne klare Verhältnisse am und im Wasser sorgen.

Ärgerlich nur, dass mit Projektleiter Wolfgang Schuster (und Landesreferent des Tauchsport-Landesverbandes Niedersachsen) ziemlich genau zwei Nabu-Mitglieder vor Ort waren, dazu drei Taucher, die sich in den mit rund 17 Grad noch angenehm temperierten See begaben und dort Tüten wie luftleere Schwimmreifen und Badehosen bargen. Sollte das nach der seitenlangen Veranstaltungsankündigung etwa alles sein? Nein, natürlich nicht. Schließlich hatten da auch die hiesigen Hausherren noch ein Wörtchen mitzureden. Knapp 30 Mitglieder des Bornhorster Fischerei-Vereins – ohnehin seit Jahrzehnten regelmäßig mit Verve, Müllsäcken und Zangen in ihrem Verantwortungsgewässer im Einsatz– fanden sich ebenso am Samstag ein.

Nun sind nicht nur die Weltmeere verschmutzt. Auch heimische Gewässer benötigen Hege und Pflege. Der Kleine Bornhorster See ist bekanntlich ein beliebtes Ziel für Schwimmer und Erholungssuchende. Leider aber auch für uneinsichtige Griller, von denen hier am Abend viele ihren Plastikmüll wie Flaschen und Verpackungen hinterlassen, aber eben auch mal vollständige Einweggrills in der Natur entsorgen.

Am gesunden Menschenverstand könne man da schon mal verzweifeln, findet auch Andreas Kauß, der Vorsitzende des Fischerei-Vereins. Dass Menschen am Wochenende herkommen und vom stressigen Alltag ausspannen, sei völlig in Ordnung. Allerdings sollten dann alle Nutzer „zum Wohle dieser Refugien auch an einem Strang ziehen“, ihr Verhalten anpassen und „ihren Müll wieder mitnehmen – das freut dann alle“.

Erfreulich war überdies, dass die so versammelten Saubermänner und -frauen „nur“ – und dies gilt es zu betonen – eine Anhängerladung voll Unrat am Bornhorster See fanden. Sicherlich auch deshalb, weil die Vereinsmitglieder hier mehrmals im Jahr ihre leidlicher Weise so nötigen Aufräumtage organisieren. „Es sind halt kleine Schritte – und wir werden nicht müde, auch mit anderen Umweltverbänden hier tätig zu bleiben“, so Kauß.

Übrigens: Laut Schusters Taucher sei die Tonkuhle am schlimmsten vermüllt. Das ist zwar kein Badegewässer – aber ein wenig Rücksicht auf die heimische Natur könnte man ja durchaus überall nehmen. Ganz gleich, ob nun Menschen oder Tiere sich darin wohlfühlen mögen.

Eine „langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den an den Seereinigungsaktionen Beteiligten wird angestrebt“, heißt es aus Nabu-Reihen, „um die Gewässer zukünftig müllfrei zu halten.“