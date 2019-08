Oldenburg Bereits Zum 1. August übernahm der bisherige geschäftsführende Oberarzt der Universitätsklinik für Innere Medizin – Gastroenterologie im Klinikum Oldenburg, Dr. Christian Meinhardt, die Funktion des kommissarischen Klinikdirektors. Das teilte die Klinik am Dienstagabend mit.

Der 39-jährige Facharzt für Innere Medizin mit Schwerpunkt Gastroenterologie ist bereits seit 2015 im Klinikum tätig. Durch exzellente Fachkompetenz und hohes Engagement habe sich Meinhardt über die Grenzen Oldenburgs hinaus einen hervorragenden Ruf als Gastroenterologe erarbeitet. Seit dem Wintersemester 2015/2016 ist er auch Lehrbeauftragter an der Universität.

Meinhardt studierte Humanmedizin an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg, wo er 2006 auch seine Approbation erlangte. Seine Spezialisierung zum Internisten und Gastroenterologen absolvierte er an der Universitätsklinik in Lübeck. Zahlreiche Weiterbildungen, Mitgliedschaften in medizinischen Fachgesellschaften und Auszeichnungen kennzeichnen den Lebenslauf des ambitionierten Mediziners.

Meinhardt ersetzt im laufenden Berufungsverfahren den bisherigen Klinikdirektor Prof. Dr. Hans Seifert, der sich neuen beruflichen Herausforderungen stelle, in Einzelfällen seine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen an der Rahel-Straus-Straße aber auch zukünftig noch unterstützen werde.

„Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen und werde die Erwartungen mit Unterstützung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich erfüllen“, erklärt der frischgebackene kommissarische Klinikdirektor.