Oldenburg Von weit oben sieht’s (noch) kaum anders aus als zuvor, mindestens im Detail aber liegt die Erklärung für die aufwendige Umgestaltung des Klingenbergplatzes – dieser wiederum ist Teil der so vollmundig angekündigten „Neuen Mitte Kreyenbrück“. Und die wächst. Und wächst. Und wächst. Schöner, größer, offener. So heißt es.

Wer da vielleicht sein altes Kreyenbrück vermisst – jenen Boden, über den er zuvor jahrelang gelaufen –, muss sich aber nicht grämen. Denn das ausgekofferte Erdreich, immerhin etwa 1000 Kubikmeter, ist nicht für alle Zeiten verloren. Im Gegenteil: Es wird als Lärmschutzwall auf einer städtischen Fläche nördlich der Straße Sieben Berge (neben der Autobahn A 293) aufgeschichtet und dort also weiter dem guten Zwecke dienen. Besagte städtische Fläche sei Teil der „Erweiterung des Friedhofs Ofenerdiek“, so Stadtsprecher Reinhard Schenke auf NWZ-Nachfrage.

Kosten- und Zeitplan würden bislang eingehalten, heißt es da – man mag es gern glauben, verfolgt man die rasche Entwicklung der hiesigen Tief- und anliegenden Hochbauten. Besonders markant, aber noch nicht freigegeben, sind die vielen kleinen Hingucker auf dem aufgefrischten Gelände. Da sind beispielsweise die zahlreichen kurvigen Sitzgelegenheiten aus Holz und Stein, die entspannte Blicke in alle Himmelsrichtungen ermöglichen – ja, sogar direkt auf die Klingenbergstraße und den Aktiv&Irma-Verbrauchermarkt ...

Etwas charmanter mag da aber die Innensicht auf die sogenannten „grünen Inseln“ sein – das sind kleine schwungvolle Einbauten, in die Eichen- und Ahornbäume (elf bisher hier vorhandene sowie zwei neue) eingefasst sind. Weitere kleine Stimmungsaufheller sind glänzende Fahrradbügel, moderne Mülleimer und unauffällige Absperrpoller, dazu geschwungene Leuchtenmodelle. Alles noch in Luftpolsterfolie verpackt, ganz so wie die Stromversorgungspoller zur Versorgung der Wochenmarkt-Beschicker.

Die fristeten zumindest am Freitag ein trauriges Dasein auf der gegenüberliegenden Parkplatzfläche – Backwaren und Obst/Gemüse, das war’s. Standard ist das aber nicht, eher dem Wetter geschuldet. Spätestens, wenn der Wochenmarkt zurück auf den Klingenbergplatz ziehen darf, wird’s hier wohl wieder richtig voll. Angedacht ist die Jahresmitte, bis dahin gibt’s aber noch einiges zu tun. Ein Schaden soll’s für die Kreyenbrücker aber nicht sein.

Dass mit all diesen Maßnahmen seit April vergangenen Jahres die „Aufenthaltsqualität im Stadtteil deutlich verbessert“ wird, so wurde es zumindest damals vorausgeschickt, ist durchaus realistisch. 2,4 Millionen Euro (exklusive Kanalbau des OOWV) kostet das allem Anschein und aller Planung nach hochwertige Komplettpaket; 2,2 Millionen Euro „wird davon im Rahmen des Sanierungsgebietes Kreyenbrück/Nord aus Sanierungsmitteln des Landes Niedersachsen beglichen“, so die Stadt in einer Mitteilung.

Auf dem Klingenbergplatz, aber auch ein paar Meter weiter – zwischen Klingenbergstraße und Alter Postweg – entwickelt sich Kreyenbrück rasant: Der fünfgeschossige Nordkopf, von der GSG als „Soziales Zentrum“ konzipiert und initiiert, deutet bereits an, wie beachtlich die hiesige Neue Mitte werden kann.