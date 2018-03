Oldenburg Die vorläufige Baugenehmigung wird in diesen Tagen in ihr Haus flattern, verspricht Stadtsprecher Stephan Onnen. Dann soll zügig mit dem Bau der Steganlage für den neuen Tretbootverleih an der Mühlenhunte begonnen werden, kündigt Anja Wiehl an. Die 40 Jahre alte Frau wohnt mit ihrer Familie in der Nachbarschaft. Für sie (und viele andere) ist der Weiterbetrieb des Verleihs, der nach dem Tod des Besitzers im vergangenen Jahr eingestellt war, eine Herzensangelegenheit.

Mittlerweile ist sie Geschäftsführerin der Unternehmensgesellschaft Bootzeit und Vorsitzende des Vereins Oldenburger Tretbootfreunde. Läuft alles glatt, sollen die ersten Boote Anfang Mai zu Wasser gelassen werden, hofft sie. Bis dahin wird aber der Neubau noch nicht fertig sein. „Wir wollen uns mit einem Provisorium helfen“, kündigt sie an. Betreiben wird den Verleih Hartwig Germer, der ebenfalls nicht weit entfernt von der Mühlenhunte, „Am Festungsgraben“, wohnt. Der Ur-Oldenburger leistet schon jetzt die Vorarbeiten, damit der Betrieb möglichst reibungslos beginnen kann. Der alte Kiosk aus Holz mit seinem reetgedeckten Dach muss bald abgerissen werden.

kommentar Konzept kann funktionieren Großes Engagement, hoher finanzieller Einsatz: Das Risiko, das die Oldenburger Geschäftsführerin eingeht, ist hoch. Die Rettung des Bootsverleihs an dieser Stelle ist der Unternehmerin eine Herzensangelegenheit. Das ist das Pfund, mit dem sie wuchern kann. Denn so wie ihr geht es vielen Oldenburgern, die mit dem Bootsverleih persönliche Erlebnisse verbinden und Erinnerungen haben. Das reetgedeckte Gebäude ist markant und steht neben Schloss und Augusteum an exponierter Stelle. Deshalb sollte beim Bau des Nachfolgers nicht an falscher Stelle gespart und die stählerne Cortenvariante gewählt werden. Vielleicht findet sich ja noch ein finanzkräftiger Unterstützer. Ist erstmal alles fertigt, liegt es an den Oldenburgern, das Angebot zu nutzen und den Fortbestand des Bootsverleihs auch langfristig zu sichern. Das Konzept mit der kleinen Gastronomie klingt überzeugend, die Lage ist gut und wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, könnte Oldenburg eine schöne Attraktion bekommen. Den Autor erreichen Sie unter husmann@infoautor.de

Exklusiv für Abonnenten: Vor fast 70 Jahren baute er am Oldenburger Bootsverleih

An seiner Stelle soll ein Neubau, entweder aus Holz oder einem bräunlichen Corten­stahl errichtet werden – in etwa fünf mal fünf Meter groß. Corten­stahl sieht zwar edler aus, ist aber auch teurer. Mit Corten belaufen sich die Kosten auf 250 000 Euro. Zum Verleih gehört dann auch ein gastronomischer Betrieb, in dem kleine Speisen und Getränke angeboten werden – mit zehn Sitzplätzen direkt an der Mühlenhunte, hinter dem Gebäude. Pommes und Bratwurst wird es laut Wiehl dort aber nicht geben. Möglicherweise wird mit einem Cateringservice kooperiert.

Vier alte Boote sind den Erben des Vorbesitzers abgekauft und in der Produktionsschule Wilhelmshaven aufgearbeitet worden. Pro Boot hat das zusammengerechnet 5000 Euro gekostet, ein neues kostet 2600 Euro. Für die Ausgabe hat man sich entschieden, um einen Teil des bekannten Bootsbestands zu erhalten. Zusätzlich sollen zunächst sieben Neubauten angeschafft werden.



Lesen Sie auch: Protestwelle gegen Ende des Bootsverleihs

Sitzbänke auf der benachbarten Grünfläche sollen die Aufenthaltsqualität zusätzlich erhöhen. In dem neuen Gebäude gibt es auch eine Toilette mit der Möglichkeit, dort ein Kleinkind wickeln zu können. Die Ausleihpreise werden nahezu unverändert bleiben und nur geringfügig angehoben werden, verspricht die Geschäftsführerin.

Lesen Sie auch: Kehrtwende – Jetzt sollen die Tretboote doch bleiben

Der Verein plant für den Sommer Ferienpassaktionen, bietet Veranstaltungen für Betriebe an, fördert die Jugendhilfe und will Kunst und Kultur unterstützen. Auch weitere Boote sollen vom Verein angeschafft werden, sagt Wiehl. Wer die Arbeit fördern möchte, kann sich unter oldenburgertretbootfreunde­@­web.de oder bootzeit@icloud.com melden. Mitte April wollen sich Verein und Unternehmensgesellschaft auch im Internet präsentieren.