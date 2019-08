Oldenburg Der Sport- und der Umweltausschuss der Stadt Oldenburg haben in einer gemeinsamen Sitzung am Donnerstagabend einer „Neuverordnung über das Naturschutzgebiet ,Mittlere Hunte’ und der Herstellung des Einvernehmens mit dem Landkreis Oldenburg“ vorerst nicht zugestimmt. Stattdessen wurde die Verwaltung einstimmig aufgefordert, schriftliche Zusicherungen vom Landkreis Oldenburg und dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz zu bekommen.

• Das gilt für die von den Wassersportvereinen veranstalteten Fahrten, das Abpaddeln im Herbst (September/Oktober) und die Drei-Lichter-Fahrt zum Jahresausgang (Ende Dezember). Sie sollen vom Verbot organisierter Veranstaltungen freigestellt werden. Eine solche Freistellung wird auch für das Drachenbootrennen und Kanu-Polo-Turniere gewünscht.

• Das Umtragen von nicht motorisierten Wasserfahrzeugen vom Osternburger Kanal in die Hunte ist erlaubt. Dort gilt das Betretungsverbot nicht.

• Das Betreten des linksseitigen Ufers (in Fließrichtung) von Astrup bis zum Wasserkraftwerk wird abschnittsweise erlaubt.