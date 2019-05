Oldenburg An der Polizei am Friedhofsweg nagt, wie bereits berichtet, der Zahn der Zeit. Im Dezember vergangenen Jahres sind faustgroße Brocken aus der Fassade geplatzt. Getroffen wurde seinerzeit niemand, doch zur Sicherheit wurden einige Bereiche des mit Waschbetonplatten versehenen Gebäudes mit rot-weißem Band abgeflattert. Zusätzlich sorgt ein eigens angebrachtes Überdach für den Schutz von Mitarbeitern und Besuchern.

Jetzt bewegt sich wieder etwas an dem Staffelbau: Ein Container lässt auf Bauaktivität schließen. Doch ganz so weit ist es noch nicht, wie Klaus Wieting, Leiter des Staatlichen Baumanagements Ems-Weser, in dessen Zuständigkeit das Gebäude fällt, weiß: „Aufgrund des durch einen Gutachter festgestellten Schadensbildes der Fassadenplatten ist auch weiterhin ein Lösen von kleineren Betonteilen nicht auszuschließen.“

Mit Sand gefüllt

Daher würden empfohlene Schutzmaßnahmen des Gutachters umgesetzt. Alle entlang der Fassaden führenden Verkehrswege wurden daher in ausreichendem Abstand mit Absperrband gesichert und Eingänge mit Schutzdächern versehen.

Zudem seien die gepflasterten Bereiche mit viel Personenverkehr – wie etwa der am Haupteingang – ergänzend durch eine feste, am Fußpunkt geschlossene Absperrung gesichert worden, „damit gegebenenfalls aufprallende Teilchen nicht in den Verkehrsweg springen können“, wie es heißt. Und da kommt nun auch der Container ins Spiel: Diese geschlossenen Absperrungen wurden mit Sand gefüllten Bigpacks gesichert, der im Container angeliefert wurde.

Kostenschätzung

Zu guter Letzt wurden auffällige schwarz-gelbe Warnschilder aufgebaut. Dass der Zustand so nicht bleiben kann, ist klar. Doch wie geht es weiter? „Es wird“, erklärt der Chef des Baumanagements, „nunmehr ein Konzept für die Fassadensanierung beauftragt, das eine grobe Beschreibung der Bauleistungen mit Kostenschätzung sowie Planungs- und Ausführungszeiten beinhalten soll.“ Die aufgrund der schwierigen Zugänglichkeit bislang nicht untersuchten Fassadenseiten werden begutachtet und es wird ein regelmäßiges Fassaden-Monitoring eingerichtet.

Klaus Wieting geht davon aus, dass das Konzept zur Fassadensanierung im Zeitraum September oder Oktober vorliegen wird. Dann kann auch entschieden werden, wie es weitergeht. Bis dahin heißt es also, abwarten.