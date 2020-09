Offene Konferenz: Wissenschaft will Austausch ankurbeln

Oldenburg Wie gelingt der wechselseitige Transfer von Wissen und Technologien zwischen Wissenschaft und Gesellschaft? Diese Frage steht im Mittelpunkt des digitalen Barcamps „Wissenschaft. Gesellschaft. Dialog.“, das die „Innovative Hochschule Jade-Oldenburg“, die ihren Sitz im „Schlauen Haus“ am Schloßplatz 16 hat, erstmals ausrichtet. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 7. Oktober, von 15 bis 19 Uhr online statt. Die Teilnahme an dem offenen Austausch ist kostenlos.

In der Ankündigung heißt es: „Wissenschaftliche Erkenntnisse helfen uns als Gesellschaft dabei, uns in dieser immer komplexeren Welt zu orientieren und Entscheidungen zu treffen. Damit dies bestmöglich gelingt, müssen beide Seiten in den Dialog treten.“ Gemeinsam müsse geklärt werden, welchen Austausch sich die Bürger von der Wissenschaft wünschten, wann und wie sie sich in Forschungsprozesse einbringen können und wie Unternehmen, Kultureinrichtungen, Institutionen und Wissenschaft eine gemeinsame Sprache finden. Darum soll es in dem Austausch gehen.

Das konkrete Programm entsteht – Barcamp-typisch – erst während der Veranstaltung. Es wird von den Teilnehmern entwickelt und gestaltet. Diskussionsrunden sind ebenso möglich wie kurze Impuls-Vorträge oder Workshops.

Coronabedingt findet die Veranstaltung im digitalen Raum statt, in virtuellen Konferenz- und Chat-Räumen. Eine gemeinsame Dateiablage soll helfen, Ergebnisse und Dokumente für alle Teilnehmer auch danach noch verfügbar zu halten. Moderatoren erleichtern die Organisation.

• Wer ist die IHJO

Die „Innovative Hochschule Jade-Oldenburg“ (IHJO) ist ein Verbundprojekt der Universität Oldenburg, der Jade Hochschule und des Offis Instituts. Die in einem großen Team gebündelten Kompetenzen sollen eingesetzt werden, „um die Innovationskraft unserer Region zu steigern“.

Genutzt werden soll dafür vor allem der intensive Austausch mit Wirtschaft, Gesellschaft, Behörden und Kultureinrichtungen. Gefördert wird die Initiative Innovative Hochschule durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

Mehr Infos zu der geplanten, digitalen Veranstaltung unter www.ihjo.de/barcamp