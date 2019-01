Oldenburg Es vergeht kaum noch eine Woche, in der sich die Messstation am Heiligengeistwall nicht im Fernsehen wiederfindet. Mal spotten Kabarettisten wie Dieter Nuhr über die umstrittene Station, mal hat sie eine Rolle in Reportagen oder wird im Talkshows zum Streitobjekt.

Am Montagabend bei „Hart aber fair“ bekamen sich der CDU-Staatssekretär Oliver Wittke und die stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe, Barbara Metz, in die Wolle. Wittke hatte gesagt, beim Marathon in Oldenburg sei der höchste jemals gemessene NOx-Wert registriert worden. Metz hatte daraufhin von nicht korrekter Berichterstattung in den Medien gesprochen.

Moderator Frank Plasberg machte anschließend den Faktencheck. Er gab Metz Recht. Was noch auf der Internetseite der Sendung nachzuverfolgen ist. Dort heißt es: „Tatsächlich nahmen zahlreiche Medien im Oktober vergangenen Jahres, an dem eine Straße in Oldenburg für einen Marathon zeitweise gesperrt war, einen Messwert von 54 Mikrogramm zum Anlass, den Grenzwert für Stickoxide zu hinterfragen. Der Tageshöchstwert von 54 Mikrogramm wurde um 21 Uhr gemessen – gut sechs Stunden nachdem der Marathon bereits zu Ende gegangen war.“

Da die NWZ als erstes Medium über merkwürdige Messwerte an der Station berichtet hatte, gab es in den vergangenen Tagen in den sozialen Netzwerken einige Vorwürfe, die Redaktion hätte falsch berichtet. Doch im Bericht vom 23. Oktober stand wörtlich in der NWZ: „Einen Mittelwert von 37 Mikrogramm ermittelte die Station (also knapp unter dem Grenzwert). Der Maximalwert lag bei 54 Mikrogramm (nach dem Marathon). Zum Vergleich: In der Autostadt Wolfsburg wurde bei normalem Sonntagsverkehr ein Mittelwert von 29 und ein Höchstwert von 44 Mikrogramm ermittelt.“

Ob die ermittelten Werte vor Gericht als Beweis verwendet werden können, bleibt abzuwarten. Grund: der Messrüssel wurde nicht korrekt angebracht. Die Deutsche Umwelthilfe hat die Stadt Oldenburg verklagt. Ein Fahrverbot für Diesel-Pkw (ab Euro 5) wird gefordert.