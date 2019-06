Oldenburg Morgens früh um halb 10 am Küstenkanal – die Sonne scheint und Gerhard Lünser verlässt seine vier weißen Wände auf Rädern. Mit nur einem Schritt ist er auf den schmalen Rasenstreifen am Ufer des Küstenkanals und freut sich über den schönen Tag. „Heute Nacht habe ich gut geschlafen“, sagt der überzeugte Wohnmobilist. Zusammen mit seiner Frau Hella ist er auf dem Weg von Berlin nach Varel und hat einen Zwischenstopp auf einem der Wohnmobilstellplätze in Oldenburg eingelegt.

Das Areal am Küstenkanal wird vom Wasser- und Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee (WSA) verwaltet und wurde dem Olantis zur Nutzung überlassen. Die städtische Bäderbetriebsgesellschaft kümmert sich um diesen Platz sowie um den Campingplatz am Flötenteich.

Drei Plätze am Kanal

Offiziell ist der Stellplatz am Kanal für drei Wohnmobile (nicht für Zelte, Autos oder Wohnwagen) vorgesehen. An Wochenenden oder in Ferienzeiten stehen hier aber auch mal mehrere Mobile eng nebeneinander, bestätigt auch die Stadt. So ist es auch an diesem Morgen.

Neben dem Wohnmobil des Ehepaares Lünser stehen drei weitere Gefährte auf dem Platz, für dessen Nutzer die Camper zwei Euro pro Tag in die Kassensäule werfen und das Kfz-Kennzeichens ihres Wohnmobils nennen müssen.

Das erscheint nicht besonders teuer – hat aber auch seinen Grund: Wasch- und Duschmöglichkeiten gibt es vor Ort nicht, Strom oder Entsorgungsmöglichkeiten ebenfalls nicht. „Das ist für mich kein Problem“, sagt Lünser. „Ich habe eine Solaranlage auf dem Dach, die eine Batterie im Wohnmobil auflädt und mein Tank fasst Wasser für etwa drei Tage. Das reicht für meinen Aufenthalt hier.“

Sein Abwasser loszuwerden ist aber auch am Kanal möglich. Eine Entsorgungs- und Frischwasserstation kann gegen eine Gebühr von 2 Euro bei der Auffahrt zum Olantis genutzt werden. In Frostzeiten wird die Anlage allerdings gesperrt, da die Leitungen sonst einfrieren. Stadt und Olantis sehen durchaus Bedarf, den Platz am Küstenkanal zu verbessern. „Der Bedarf ist unstrittig“, sagt Stadtsprecher Reinhard Schenke.

Dem stimmt auch Silke Fennemann, Geschäftsführerin der Oldenburg Tourismus und Marketing GmgH (OTM), vorbehaltlos zu. Man wünsche sich einen entsprechend ausgestatten Platz für Wohnmobile mit Strom, Frischwasser sowie Müll- und Abwasserentsorgung. Das aktuelle Angebot sieht sie nicht als Aushängeschild. „Wir werben verständlicherweise nicht dafür.“

Und Argumente für eine Verbesserung hat sie: 400 000 in Deutschland registrierte Wohnmobile (Statistik von vor zwei Jahren) gibt es. Wie viele Gäste die Stellplätze am Küstenkanal nutzen, ist nicht bekannt. Laut Stadt finden weder Zählungen noch Kontrollen statt, ob die Nutzungsgebühr auch bezahlt wurde.

50 Euro pro Tag und Gast

Was man hingegen weiß: 2018 betrugen die Einnahmen an der Kassensäule 157,04 Euro, im Jahr davor 195,11 Euro. Dem gegenüber steht eine jährliche Nutzungsgebühr von 228 Euro, die das Olantis an das WSA zahlen muss. Die Bäderbetriebsgesellschaft macht mit dem Platz also sogar Verlust. Die Camper geben bei ihren Besuchen aber deutlich mehr Geld aus: 50 Euro ist der Betrag, die die Wohnmobilisten pro Person und Tag im Durchschnitt in einer Stadt ausgeben (bei Tagestouristen sind es nur 30 Euro). „Kollegen aus anderen Städten, die auf die Wohnmobilisten gesetzt haben, sind alle begeistert, wie viel Geld dadurch in die Stadt kommt“, sagt Fennemann.

Einer dieser Reisenden ist Gerhard Lünser mit seiner Frau Hella. Die beiden wollen nach dem Frühstück ihre Reise fortsetzen. „Dann haben wir es geschafft“, sagt der 80-jährige Berliner, der schon viele Touren mit seinem Wagen gemacht hat.

„Seit 1997 bin ich regelmäßig unterwegs“, berichtet er. Bis ins hinterste Norwegen sei er gefahren aber auch nach Sardinien, in die Schweiz oder nach Österreich. „Mein Wohnmobil hat mich nie dabei im Stich gelassen.“

In mehr als 20 Jahren hat der pensionierte Schlosser im Ruhestand zwischen Nordkap und Mittelmeer Erfahrungen auf Stellplätzen gesammelt. Wichtig für ihn sei, dass es einigermaßen ruhig ist. „Sauber sollte es auch sein und für die Reisenden ohne Solarversorgung ist der Stromanschluss natürlich ein K.o.-Kriterium“, sagt er.

„Herrlich ist hier das Panorama mit den Schiffen, die sind auch so entspannt unterwegs wie ich.“