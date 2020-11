Oldenburger Azubis gründen Online-Shop: Ansturm auf kleine Fellpflegebürste

Büfa und die aktuellen Zahlen

Die Büfa-Gruppe ist ein unabhängiges, mittelständisch geprägtes Familienunternehmen der Chemischen Industrie. Seine Wurzeln hat das in Oldenburg ansässige Unternehmen (Stubbenweg/Etzhorn) in einem 1883 gegründeten Handel für Farbhölzer, Öle und Chemikalien.

Heute bietet Büfa in den drei Geschäftsfeldern Chemicals, Cleaning und Composites international eine Vielzahl an Produkten, Services und Dienstleistungen an. Zu den Kunden zählen u.a. Unternehmen der Lebensmittelverarbeitung, der Textil-, Industrie- und Fahrzeugreinigung, der Windenergie, der Schienen- und Nutzfahrzeugbranche sowie des Schiffsbaus.

Büfa hat 621 Beschäftigte einschließlich 42 Auszubildenden. In 2019 erzielte BÜFA einen Gruppenumsatz von 224 Millionen Euro.

Die aktuelle Geschäftsentwicklung: „Büfa ist durch Corona sowohl positiv als auch negativ geprägt worden“, sagt der kaufmännische Geschäftsführer Ralf Ramke zu den Zahlen bis 30. September. Im ersten Quartal habe es für die Bereiche Cleaning, Hygiene und Chemikalien sogar einigen Rückenwind gegeben. Daraus resultierte ein Umsatz von knapp 65 Millionen Euro. Im zweiten Quartal sank der Umsatz allerdings auf 55,7 Mio. Euro und stieg dann im dritten Quartal wieder leicht an auf 59,5 Mio. Euro. Die aktuelle Abweichung vom Plan für 2020 liegt bei einem Minus von 15,3 Prozent. Das bedeutet, dass eingeplanter Umsatz in einer Größenordnung von 32,5 Mio. Euro vor allem wegen Corona nicht getätigt werden konnte. Die Zeichen stehen allerdings auf Erholung.