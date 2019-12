Oldenburg Die nördliche Innenstadt zwischen Heiligengeiststraße und Pferdemarkt ist einem rasanten Wandel unterzogen. Der Elektromarkt Saturn ist in die Schlosshöfe gezogen, das Finanzamt wurde abgerissen, die NWZ wird ihren Standort im nächsten Jahr an der Peterstraße aufgeben und nach Etzhorn an die Wilhelmshavener Heerstraße ziehen – drei Beispiele von vielen.

Vor allem wird in dem Bereich in den kommenden Jahren viel gebaut, weiß Baudezernent Sven Uhrhan. Er möchte im Vorfeld alle Beteiligten an einen Tisch holen, um die Arbeiten zu koordinieren. Die Rede ist beispielsweise vom Baustellenverkehr, der in der nördlichen Innenstadt zu einem echten Problem werden könnte. Zwar steht offiziell nicht fest, was auf dem Gelände des ehemaligen Finanzamtes geschehen wird. Dass es unbebaut bleibt, ist allerdings mehr als unwahrscheinlich.

Die nördliche Innenstadt soll als Sanierungsgebiet ausgewiesen werden, in dem sich Bund, Land und Stadt die Kosten teilen. Einstimmig verabschiedete der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung einen Auftrag für die Stadtverwaltung, mit einer vorbereitenden Untersuchung zu beginnen.

„Für die Anmeldung eines neuen Sanierungsgebietes ist die Vorbereitende Untersuchung (VU) inklusive eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (I-SEK) erforderlich, in dem der Ist-Zustand beschrieben, die Missstände aufgezeigt und mögliche Maßnahmen und ihre groben finanziellen Auswirkungen genannt werden. Hierzu hat die Stadt Oldenburg drei Angebote von erfahrenen Sanierungsbüros eingeholt“, teilte Stadtplaner Eike Schnitker dem Ausschuss mit. Zwei Büros hätten daraufhin ein Angebot abgegeben. Das aus langjähriger Zusammenarbeit in diversen Sanierungsgebieten gut bekannte Büro „re.urban“ habe das mit Abstand wirtschaftlichste Angebot abgegeben, so dass es kurzfristig mit der Erstellung der Voruntersuchung und des Entwicklungskonzeptes beauftragt werden könne. Die Unterlagen müssten bis zum 1. Juni 2020 vorliegen, damit sich die Stadt für das Programmjahr 2021 anmelden könne.

Das nach der Kostenschätzung von „re.urban“ ermittelte Honorar beläuft sich auf rund 11 000 Euro, teilte Eike Schnitker dem Ausschuss abschließend mit.