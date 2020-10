Oldenburger Verwaltung hat entschieden: 34-Jähriger erster Innenstadtmanager

Oldenburg Steffen Trawinski wird der neue Innenstadtmanager für die Oldenburger City. Ab Dezember wird der gebürtige Oldenburger die Stelle in der Wirtschaftsförderung im Fachdienst Standortmarketing antreten. Oberbürgermeister Jürgen Krogmann stellte den 34-Jährigen am Donnerstag vor. Für die Stelle waren etwa 50 Bewerbungen eingegangen, so die Stadt.

„Der Innenstadtmanager ist ein wichtiger Baustein der zukünftigen Innenstadtstrategie“, sagte Krogmann. „Mit dieser vollständig von der Stadt finanzierten Stelle gehen wir bei der Umsetzung in Vorleistung. Entscheidend ist, dass alle Beteiligten weiter eng zusammenarbeiten. Nur in einem gemeinsamen Prozess kann es gelingen, positive Impulse für den anstehenden Wandel zu setzen“, so Krogmann. Die Innenstadt müsse als „lebender Stadtmittelpunkt und attraktiver Einzelhandelsstandort nachhaltig gestärkt und weiterentwickelt werden“.

In der Wirtschaftsförderung ist der Master-Absolvent kein Unbekannter: Von 2008 bis 2015 hat er im Unternehmensservice und im Liegenschaftsmanagement gearbeitet. Zuletzt war Trawinski im Bereich der internationalen Beziehungen der Stadt u.a. für die Partnerschaften zu Kingston upon Thames (GB), Machatschkala (Russland) und Mateh Asher (Israel) tätig. Künftig ist er zentraler Ansprechpartner für Unternehmen, Hauseigentümer, Interessenvertretungen und weitere Akteure der Innenstadt. Der Innenstadtmanager soll die „die Kommunikation der Beteiligten fördern, die Interessenlagen moderieren, ein Geschäfts- und Wohnflächenmanagement mit konzipieren und ein Innenstadt-Monitoring umsetzen“, sagte Ralph Wilken, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung.

„Ich möchte zunächst die Akteure der Innenstadt und ihre Bedürfnisse besser kennenlernen, gemeinsam Ideen entwickeln und Schwerpunkte setzen“, sagte Trawinski. Neben seinem Arbeitsplatz in der Wirtschaftsförderung wird er auch in der Innenstadt ein festes Büro haben.