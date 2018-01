Oldenburg Welcher Beruf läge mir am ehesten, wie sieht der Weg dorthin aus, was sind die Licht- und was die Schattenseiten später im Alltag? Antworten auf solche und viele andere Fragen können die 22 Berufsinformations-Veranstaltungen der Rotarier liefern, zu denen vom 5. bis 16. Februar eingeladen wird.

Die Rotary Clubs Oldenburg, Oldenburg-Ammerland, Oldenburg-Graf Anton Günther, Oldenburg-Schloß und Westerstede unterstützen damit junge Menschen bei der beruflichen Orientierung. Kompetente Gesprächspartner, die selbst seit Jahren mitten im Berufsleben stehen, informieren über die Wege zu ihrem Beruf, über Chancen oder auch Alternativen. Organisator German Unland sagte dazu am Mittwoch: „Für uns ist das ein gewaltiger Klimmzug mit über 100 Referenten, die ehrenamtlich an den verschiedenen Standorten in der Stadt informieren. Aber es ist eben auch eine einmalige Chance für Schüler mit Praktikern und direkt in Kontakt zu kommen, die tatsächlich in diesem Beruf sind. Unser Dank geht an alle Referenten, die sich damit für diese gute Sache einsetzen und Schüler bei der für sie passenden Berufswahl zu unterstützen.“

Ab dem 5. Februar werden montags bis donnerstags zu den angekündigten Zeiten – fast immer 17.30 Uhr (siehe Info-Kasten) – in verschiedenen Unternehmen Informationsabende zu bestimmten Berufsfeldern angeboten.

Gemacht ist die Reihe für interessierte Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe II (Jahrgangsstufe 10, 11, 12 und 13). Sie können zu beliebig vielen Vorträgen kommen. Die Referate werden jeweils etwa 90 Minuten dauern, maximal jedoch zwei Stunden. Unterstützt wird das Angebot von der Berufsberatung der Agentur für Arbeit.

Montag, 5. Februar:

Verschiedene Bildungswege, IHK, Plenarsaal, Moslestraße 6

Dienstag, 6. Februar:

Kaufmännische Berufe (Dipl.-Kaufleute, Betriebswirte, betriebliche Ausbildungen, CEWE Stiftung) Meerweg 30-32

Mittwoch, 7. Februar:

Berufe der Finanzdienstleistungen (Banken, Sparkassen, Versicherungen, Fondsverwaltungen, OLB) Gottorpstraße 23-27

Mittwoch, 7. Februar:

Berufe in der Werbung (Mediengestalter Digital und Print, Mediaberater)

Mittwoch, 7. Februar:

Soziale Berufe, Friedas-Frieden-Stift, Philosophenweg 17

Donnerstag, 8. Februar:

Logistik (Aviation, Supply Chain Management, Shipping & Chartering und mehr), Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit, Stau 70

Donnerstag, 8. Februar:

Berufe in den Medien (Journalist, Medienkaufleute Digital und Print, Berufsmöglichkeiten beim Radio und TV), Nordwest-Zeitung, Medienhaus, Peterstr. 28-34

Montag, 12. Februar:

Ingenieurberufe (Elektrotechnik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen), Alte Fleiwa, Alte Fleiwa 1 (Raum Colloquium)

Montag, 12. Februar:

Psychologie/Psychotherapie, Universität, Gebäude A14, Hörsäle 1+2

Montag, 12. Februar:

Kultur- und Geisteswissenschaften (Germanistik, Philosophie, Politik, Sozialwissenschaft, Theologie), Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit, Stau 70

Dienstag, 13. Februar:

Lehramtsberufe (Gymnasium, Grund-, Haupt-, Realschule, Berufsbildende Schulen, Förderschule), BiZ, Agentur für Arbeit, Stau 70

Dienstag, 13. Februar:

Sicherheitsberufe (Bundeswehr, Polizei, Bundespolizei), Ehemaliger Landtag, Theodor-Tantzen-Platz, großer Sitzungssaal

Dienstag, 13. Februar:

Informations- und Kommuniksationstechnik, OFFIS, Escherweg 2, Raum F 02

Mittwoch, 14. Februar:

Juristische Berufe (Rechtsanwalt, Rechtspfleger, Richter), Landgericht, Elisabethstraße 7

Mittwoch, 14. Februar:

Medizinische Berufe (Humanmedizin, Zahnmedizin), OFFIS, Escherweg 2

Mittwoch, 14. Februar:

Tiermedizin, LAVES, Sandkruger Straße/Ecke Westerholtsweg

Donnerstag, 15. Februar:

Berufe in den Naturwissenschaften (Chemie, Physik, Biologie, Ökologie plus Mathematik), Universität, Gebäude A14, Hörsaal 1+2

Donnerstag, 15. Februar:

Luftverkehrsberufe (Piloten, Flugsicherung, Flugbegleiter), EnergieCampus GmbH, Waterender Weg 30a, Raum S3/S4

Donnerstag, 15. Februar:

Verwaltungsberufe im öffentl. Dienst (Allg. Verwaltung, Finanzverwaltung, Gesetzl. Rentenversicherung), Deutsche Rentenversicherung, Huntestraße 11

Freitag, 16. Februar:

Berufe in der Freizeitwirtschaft (Tourismus, Eventmanagement, Hotelwesen), Büfa, Stubbenweg 40

Freitag, 16. Februar:

Berufe in der Baubranche (Architektur und Bau-Ingenieurwesen), Jade Hochschule, Ofener Str. 16, Raum 22

Freitag, 16. Februar – in diesem Fall ab 17 Uhr:

Berufe am Theater (Schauspieler, Sänger, Tänzer, Musiker, Dramaturgen, Maskenbildner, Schneider, Theatermaler, Tischler, Veranstaltungstechniker), Ort Staatstheater

