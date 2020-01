Oldenburg Die Stadt erwartet die Freigabe bislang gesperrter Stellplätze in der Tiefgarage unter dem City-Center Oldenburg (CCO) bis Ende März. Bis dahin sollen Brandschutzarbeiten abgeschlossen sein, teilte die Stadtverwaltung mit. Wie viele der insgesamt rund 500 Stellplätze dann wieder verfügbar sein werden, blieb zunächst offen. Im Herbst waren bereits rund 70 Stellplätze freigegeben worden.

Die CCO-Tiefgarage, die der Stadt gehört, war im Mai 2019 wegen Baumängeln geschlossen worden. Das CCO-Gebäude selbst war im August an Oldenburger Investoren verkauft worden. Die Firma Carbon aus Hannover, bisherige Eigentümerin des CCO-Gebäudes, hatte den Gestattungs- und Nutzungsvertrag für die Tiefgarage mit der Stadt zu Ende 2019 gekündigt. Der Streit mit Carbon, wer für die Kosten der Beseitigung der Baumängel aufkommt, solle „kurzfristig“ beigelegt werden, kündigte die Stadt am Donnerstag an.