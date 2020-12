Personennahverkehr in Oldenburg: VWG stellt auf Sonderfahrplan um

Oldenburg Die Verkehr und Wasser GmbH (VWG) reagiert auf den Lockdown. Wegen der dadurch rückläufigen Nachfrage verringert die VWG den Bus-Takt und stellt ab diesen Montag bis auf Weiteres auf einen Sonderfahrplan um.

Das Verkehrsangebot orientiert sich dann an allen Tagen an dem Angebot, das sonst sonntagnachmittags gilt (30-Minuten-Takt). Montags bis freitags sind die Busse nach diesem Sonderplan von circa 5 bis 24 Uhr unterwegs, an Samstagen ca. 6 bis 24 Uhr. Der Sonntagsplan gilt für alle Linien unverändert.

Abweichungen hiervon gibt es auf folgenden Linien:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

• Alle Linien, auf denen bisher ein 60-Minuten-Takt gilt, verkehren auch weiterhin im 60-Minuten-Takt.

• Die Linie 309 verkehrt abweichend alle 20 Minuten.

• Die Linie 310 fährt, im Gegensatz zu den Sonntagen, auch im Sonderfahrplan über die Haltestelle „Famila“.

• Die Linie 310 verkehrt in den Hauptverkehrszeiten nicht über „Uni/Campus Wechloy“. „Uni/Campus Wechloy“ wird dann über die Linie 306 angebunden, die zusätzlich verkehrt.

• Die Linien 311/321 verkehren in den Hauptverkehrszeiten im 15-Minuten-Takt.

Der Verkehr der Nachtbusse bleibt eingestellt. An Heiligabend endet der Busverkehr um 17 Uhr und an Silvester um 21 Uhr (Infos: www.vwg.de). Für aktuelle Fahrplaninformationen bittet die VWG um Nutzung der Fahrplaner-App. An Haltestellen mit elektronischen Anzeigern sind die nächsten Abfahrten aller dort haltenden Linien ersichtlich.

Das Infocenter am ZOB steht von 7 bis 12 Uhr, die Mobilitätszentrale am Lappan von 9 bis 14 Uhr zur Verfügung. An Samstagen, Heiligabend und Silvester bleiben beide geschlossen. Die Regelungen gelten vorerst bis zum 10. Januar.