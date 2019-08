Oldenburg /Petersfehn Sie wollen alles anders machen: natürlich, nachhaltig und umweltfreundlich – und schmecken soll es auch. Florian Stuinies (28) und Lebensgefährtin Catrin Hinz (29) haben beide mit der Gastronomie nicht viel am Hut. Was sie aber hatten, ist eine Vision. Die Vision von einer Eisdiele, in der vieles anders ist als in anderen Eisdielen. Das Resultat: Die „Oldenburger Eismanufaktur“, die die beiden am 15. April an der Mittellinie 63 in Petersfehn eröffnet haben.

Doch was ist nun so besonders an diesem Laden der beiden Oldenburger? Punkt eins: „Das große Problem der heutigen Zeit ist die Wegwerfgesellschaft“, sagt der 28-jährige Florian Stuinies, „deshalb ist bei uns alles, was den Laden verlässt, biologisch abbaubar“. Die Löffel und Becher sind aus Maisstärke, im Geschäft selbst gibt es nur Glas, Porzellan und Metall.

Ausgefallene Sorten

Doch es gibt weitere Besonderheiten: „Wir verwenden nur Milch, Sahne und natürliche Rohstoffe, keine Aromen, Geschmacksverstärker und Ähnliches.“ Schon gar keine Pulver oder Pasten. „Das hat mit dem Handwerk des Eismachens nichts zu tun.“ Auch ausgefallene Sorten, die täglich wechseln, bietet die „Oldenburger Eismanufaktur“ neben Klassikern wie Vanille und Schoko an: Ananas-Limette-Basilikum zum Beispiel, oder Kokos-Mango-Curry und Erdbeer-Rhabarber. Zudem gibt es ständig einige vegane und laktosefreie Sorten als Sorbets – mit 40 bis 50 Prozent Fruchtanteil. Auch Bubble-Waffeln, ein Trend aus Hongkong, sind im Angebot.

Stuinies und Hinz mussten sich das Handwerk des Eismachens allerdings auch selbst erst beibringen. Denn Stuinies ist gelernter Wirtschaftsinformatiker, Hinz ist Groß- und Einzelhandelskauffrau. Darüber hinaus galt es, andere Fragen zu klären, etwa: Was bedeutet es eigentlich, ein Eiscafé zu eröffnen? Das merkten die beiden ziemlich schnell, denn in der Woche nach der Eröffnung war es warm – und das mitten in den Osterferien.

Eine Nacht durchproduziert

„Da haben wir die erste Nacht durchproduziert“, erinnert sich Florian Stuinies, „und zwei Tage kaum geschlafen“. Das habe man anfangs schon unterschätzt. Inzwischen beschäftigen sie fünf Aushilfen und Teilzeitkräfte, um an geschäftigen Tagen gewappnet zu sein. „Sonntag ist der Eis-ess-Tag schlechthin“, weiß der Oldenburger, „und niemand möchte eine Stunde auf sein Eis warten“.

„Eigentlich wollten wir ja in Oldenburg eröffnen“, sagt Stuinies, „doch es gab keinen geeigneten Standort, der den Kriterien entsprach“. Gute Parkplatz-Situation, Außensitzplätze, Räumlichkeiten für Produktion und Innensitzplätze und nicht zuletzt: keine B- oder C-Lage. All dies ist in Petersfehn gegeben, denn: „Grundschule und Kindergarten sind gegenüber und wir sind an der Hauptverbindungsstraße zwischen Oldenburg, Edewecht und Bad Zwischenahn“, umreißt Florian Stuinies die Standortvorteile.

Das Thema Oldenburg ist trotzdem nicht abgehakt. Das Paar hat Pläne: „Wir möchten eine Filiale in Oldenburg und einen mobilen Eiswagen für Events und Firmenfeiern“, sagt der Inhaber. Die ersten Aufträge, eine Hochzeit beispielsweise, habe man bereits hinter sich. Was Stuinies besonders wichtig ist: „Ich möchte, dass die Leute wegen des Eises zu uns kommen.“ Eine Marke wolle er schaffen und jeden Kundenkreis abdecken, von Familien bis hin zu Älteren. Die derzeit 21 Sorten sollen für sich sprechen.

Positive Resonanz

Von der Idee bis heute sind zweieinhalb Jahre vergangen. Der Besuch einer Eismanufaktur in Münster hatte den Stein ins Rollen gebracht. „Wir waren begeistert und wussten: Das brauchen wir in Oldenburg“, blickt Stuinies zurück. Die Reaktionen der Kunden zeigen, dass die beiden nicht alles falsch gemacht haben. „Die Resonanz ist zu 99 Prozent positiv“, verrät Stuinies, „aber es gibt natürlich immer jemanden, dem es nicht schmeckt“. Viel diskutiert wurde anfangs auch auf Social Media – auch da gab es zumeist viel Lob. „Dass aber jemand veganes Eis als etwas Negatives herausstellt, kann ich nicht verstehen“, nennt der 28-Jährige einen der wenigen Negativ-Kommentare.