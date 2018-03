Oldenburg Veränderte Treppen und zum Teil verglast: Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Bremen hat am Donnerstagabend im Bauausschuss die ersten Vorplanungen für den Neubau der Cäcilienbrücke vorgestellt. Im Mittelpunkt standen die wesentlichen technischen Randbedingungen und der Gestaltungsentwurf.

Die neue Brücke wird - nach Vorbild der vorhandenen Brücke - wieder als Hubbrücke mit einem beweglichen Brückenüberbau und vier Hubtürmen direkt auf dem Standort des bisherigen Bauwerks errichtet. Auch in Zukunft soll die Brücke im gehobenen Zustand durch Fußgänger passierbar sein. Die Hubhöhe der neuen Brücke soll den Planungen nach aber um einen Meter vergrößert werden, um sich der Amalienbrücke anzupassen. Von einer ursprünglich angedachten Fernsteuerung hat man sich angesichts des hohen Verkehrsaufkommens verabschiedet, erklärte Rüder Oltmanns, beim WSA zuständig für Bau und Instandhaltung. „Wir brauchen den direkten Blickkontakt vor Ort.“

Der Gestaltungsentwurf stammt vom Architekten Joachim Kahl aus Hamburg. Er unterteilt den Hubturm mit den außen liegenden Treppen in die Elemente „Turm“ und „Podest“ - „geometrisch die kleine Schwester des Turms“, so Kahl. Diese sollen durch eine leichte Treppe miteinander verbunden werden. Die neue Treppenführung von einem Podest aus in den Turm ist nötig, um die Erhöhung der Hubhöhe von 3,50 auf 4,50 Meter auszugleichen. Zudem sollen die Durchgänge an den Türmen (von 1,40 auf 2 Meter) und die Treppenbreiten (von 1,50 auf 1,70 Meter) an die heutigen Anforderungen angepasst werden.

Neben der modernen Anmutung der Türme sieht der Gestaltungsentwurf auch eine Glasfassade im Bereich des Gegengewichtsschachts vor, um die Technik anschaubar zu machen. „Durch die gestalterische Anlehnung des Neubaus an die vorhandene Brücke soll das technische Wahrzeichen für die Stadt Oldenburg erhalten bleiben“, schrieb vorab Torsten Stengel, Amtsleiter des WSA Bremen, in einer Pressemitteilung.

Für Radfahrer und Fußgänger wird während der Bauzeit eine Behelfsbrücke errichtet, die sich etwa 100 Meter südlich der Brücke in Richtung der Schleuse befindet. Die Bauzeit beträgt laut WSA voraussichtlich zweieinhalb Jahre und der Autoverkehr muss für etwa zwei Jahre umverlegt werden.

Bis dahin wird allerdings noch viel Wasser den Küstenkanal herunterlaufen. Als nächster Projektschritt steht die Durchführung der Entwurfsplanung an. Parallel werden durch das WSA Bremen die Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren erarbeitet. Die Antragstellung ist für das zweite Halbjahr 2018 vorgesehen. Mit einem Baubeginn ist frühestens 2020 zu rechnen.