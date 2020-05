Plakat-Aktion: Oldenburger lieben Einkauf in lebendiger Stadt

Oldenburg „Ich kaufe in Oldenburg“ – so lautet der Titel einer gemeinsamen Aktion von City Management Oldenburg (CMO), der Oldenburg Tourismus & Marketing GmbH (OTM) und der Stadt, mit der der örtliche Handel unterstützt werden soll – ein grundsätzliches Anliegen, das immer gilt, in ganz besonderer Weise aber gerade in diesen Zeiten, in denen die Geschäfte und Lokale derart gebeutelt sind.

Dazu wurden Porträts von fünf Oldenburger Persönlichkeiten erstellt, die mit dem Slogan „Ich kaufe in Oldenburg“ für den Einkaufsstandort Oldenburg werben. Auch die Geschäftsinhaber konnten sich mit eigenen Motiven beteiligen. Die Plakate sind ab sofort an vielen Stellen im Stadtgebiet zu sehen. Die fünf Persönlichkeiten, die mit ihrem Konterfei für den lokalen Einkauf werben, sind die Rechtsanwältin Sabine Blütchen, Oberbürgermeister Jürgen Krogmann, Pavel Möller-Lück (Leiter des Theaters Laboratorium), Janet Lüschen (Agentur Marsen und Partner) und Rasid Mahalbasic (EWE Baskets).

Für Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann ist das ein gutes Zeichen der Solidarität in der Stadt: „Diese Aktion zeigt, wie groß die Bereitschaft in Oldenburg ist, sich gegenseitig zu helfen. Gerade in der jetzigen Zeit ist das ein großer Vorteil. Ich beteilige mich gerne daran, weil ich auch schon vor der Coronakrise aus voller Überzeugung sagen konnte: Ich kaufe gern in Oldenburg.“

Die Geschäfte sind unter den derzeit geltenden Regeln der Coronakrise wieder für alle Kunden da. „Dienstleister, Gastronomen mit Außer-Haus-Verkauf und Geschäfte geben ihr Bestes, um ihre Produkte und Waren anbieten zu können“, sagt Krogmann. Oft gehe das derzeit auch noch online oder telefonisch.

Die Aktion wurde initiiert von der Agentur Foto- und Bilderwerk und unterstützt vom DCO Digitaldruck Centrum Oldenburg und von Elektro Frerichs.