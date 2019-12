Oldenburg Der Trend zur privaten Nutztierhaltung geht in Oldenburg ganz klar nach oben. Das weiß Pamela Wandscher vom Veterinäramt der Stadt. „Gerade bei Hühnern und Bienen haben wir steigende Zahlen.“ Die Gründe dafür sind vielfältig: „Bei manchen sind es die Bilder von Legehennen, die den Wunsch nach dem Ei aus dem eigenen Garten fördert, andere möchten zum Beispiel der Umwelt durch Bienenhaltung etwas Gutes tun.“ Doch sich einfach ein paar Tiere zu besorgen und im eigenen Garten loszulegen, ist keine gute Idee. Nutztierhalter müssen einige Spielregeln einhalten, damit es nicht zu Problemen kommt. Dazu gehört auch, die Tiere entsprechend registrieren zu lassen bzw. anzumelden. Unter anderem beim Veterinäramt und der Tierseuchenkasse. Das ist vor allem wichtig, wenn es um Krankheiten oder, wie der Name schon sagt, Seuchen geht. Stichworte hierbei sind zum Beispiel die Faulbrut bei Bienen oder die Geflügelpest. Das Veterinäramt hat dazu ein eigenes Infoheft aufgelegt (siehe Box).

• Geflügel

Die Zahl der Geflügelhalter ist von 150 bis 160 im Jahr 2014 auf 290 im Jahr 2019 gestiegen.

„Im Jahr 2016 hatten wir die Geflügelpest im Landkreis Oldenburg“, erinnert sich Wandscher. Damals seien viele Informationen durch die Presse gegangen. Auch, wie wichtig es sei, die eigenen Tiere registrieren zu lassen. „Es kann sein, dass der Anstieg auch darauf zurückzuführen ist und sich Halter gemeldet haben, die zwar schon lange Tiere besitzen, sie aber aus Unwissenheit bislang nicht haben registrieren lassen“, sagt Wandscher. „Dabei“, ergänzt Dr. Paul Morthorst, Leitender Veterinärdirektor, „ist es für uns sehr wichtig zu wissen, wo überall Tiere gehalten werden, gerade, wenn so eine Krankheit, wie die Geflügelpest ausbricht.“ Denn nur so könnten geeignete Untersuchungs- und Sperrmaßnahmen umgesetzt werden. Zu Geflügel zählen neben Hühnern zum Beispiel auch Enten, Gänse, Puten oder Wachteln. Geflügel muss auch bei der Tierseuchenkasse angemeldet werden. Der Mindestbeitrag liegt hierbei bei 12,50 Euro jährlich: „Wer natürlich einen Putenstall mit 30 000 Tieren hat, zahlt dementsprechend mehr“, erklärt er.

Zusätzlich gilt es unter anderem zu beachten: • Registrierung beim Veterinäramt• Meldung bei der Tierseuchenkasse• Impfungen• Führung eines Bestandsregisters

• SChaf/Ziege

Im Jahr 2014 haben 28

Halter Schafe oder Ziegen gehalten, 2019 waren es 33

Die Tiere müssen mit einer eigenen Ohrmarke gekennzeichnet werden. „Außerdem brauchen Halter einen lückenlosen Nachweis von der Geburt bis zum Tod des Tieres“, erklärt Wandscher. Damit werde die Rückverfolgbarkeit nach dem Lebensmittelrecht gewährleistet. „Erkrankt zum Beispiel ein Tier, dann muss ich wissen, wo es herkommt“, sagt Wandscher. Zusätzlich gilt es unter anderem zu beachten: • Registrierung beim Veterinäramt• Meldung bei der Tierseuchenkasse• Kennzeichnung mit Ohrmarke

• Führung eines Bestandsregisters

• Pferde

Die Zahl der Pferdehalter stieg von 90 im Jahr 2014

auf 110 im Jahr 2019

Die Anleitung, die das Veterinäramt für Pferde herausgibt, gilt gleichermaßen auch für Esel und Zebras. „Es gibt allerdings kein uns bekanntes Zebra in Oldenburg“, erklärt Wandscher. Die Vorgaben sind aber allgemeingültig für „Equiden“, also „Pferdeartige“ formuliert. Und dazu gehören die gestreiften Tiere nun einmal auch. „Es kann aber vorkommen, dass zum Beispiel ein Zirkus in Oldenburg überwintert, der ein Zebra dabei hat“, erklärt sie. Demzufolge brauchen Pferde auch einen sogenannten „Equidenpass“.

Zusätzlich gilt es unter anderem zu beachten: • Registrierung beim Veterinäramt• Meldung bei der Tierseuchenkasse• Kennzeichnung innerhalb von zwölf Monaten nach der Geburt• Ein Equide muss stets in Begleitung eines aktuellen Equidenpasses sein.

• Kuh/Rinder

Im Jahr 2014 waren

28 Rinderhalter registriert, 2019 waren es 30.

Der Anstieg ist nicht so markant wie bei anderen Tiergruppen, aber immerhin zwei Halter mehr haben sich für Kühe entschieden. „Auch bei der Anschaffung von Kühen oder Rindern sind die Beweggründe unterschiedlich", weiß Wandscher. „Einer hat vielleicht einen Resthof, auf dem er auch ein paar Kühe halten möchte, ein anderer setzt die Tiere vielleicht als Rasenmäher ein", sagt Wandscher. Und auch die klassische Milchkuh für Selbstversorger gebe es. Zusätzlich gilt es unter anderem zu beachten: • Registrierung beim Veterinäramt• Meldung bei der Tierseuchenkasse• Kennzeichnung innerhalb von sieben Tagen nach der Geburt durch Doppelohrmarken. • Untersuchung auf BHV1 und Paratuberkulose

• Bienen

Im Jahr 2014 haben 110 Oldenburger Bienen gehalten, 2019 sind es 230.

„Früher wurden Bienen vielfach nur im Garten gehalten, heute findet man sie auch in städtischen Umgebungen“, weiß Wandscher. Dabei legt sie Wert darauf zu betonen, dass „unbedingt ein Imkerkurs“ abgelegt werden sollte. Es sei nicht ratsam, Bienen ohne diese Grundlagen zu halten. „Und vor allen Dingen nicht einfach wild Bienen dazukaufen“, warnt Wandscher, vor allem auch, um die Faulbrut zu vermeiden. Wenn Bienen „wandern“ also an einen anderen Standort gebracht werden, muss das am Standort zuständige Veterinäramt informiert werden. „Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Imker zur Rapsblüte einen neuen Platz für seine Tiere aufsucht“, sagt Wandscher. In Oldenburg seien es etwa 50 Imker, die mit ihren Tieren „wandern“.

Zusätzlich gilt es unter anderem zu beachten: • Registrierung beim Veterinäramt• Für jedes Bienenvolk aus einer anderen Stadt muss die Kopie eines Gesundheitszeugnisses vorgelegt werden. In diesem wird die Freiheit von der Amerikanischen Faulbrut bescheinigt.• Unbewohnte Bienenstände müssen stets bienendicht verschlossen werden.