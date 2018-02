Oldenburg Die Wege für Fußgänger und Radfahrer im Stadtgebiet verbessern soll das Rad- und Fußverkehrsprogramm, das die Stad jedes Jahr auflegt. Der Rat hat die Pläne für 2018 einstimmig gebilligt. Wir stellen eine Auswahl der größeren Maßnahmen in diesem Jahr vor.

• Knotenpunkt Kirchhof

Eines der größten Projekte, das in diesem Jahr beginnt und 2019 abgeschlossen werden soll, ist eine neue Führung der Radwege am Knotenpunkt Nadorster Straße/ Alexanderstraße/Heiligengeiststraße. Die Anlagen seien der starken Nutzung nicht gewachsen, hat die Verwaltung festgestellt. In Spitzenzeiten (7.15 bis 8.15 Uhr) seien innerhalb von 60 Minuten aus Richtung Nadorster- und Alexanderstraße 1151 Radfahrer gezählt worden, aus Richtung Heiligengeiststraße 259 und aus Richtung Lindenstraße 152 Radfahrer.

Die Radwege seien nicht breit genug (Regelbreite zwei Meter). An der Heiligengeiststraße seien Zweirichtungs-Radwege ausgewiesen. Auf Grund der ungenügenden Situation quere der Radverkehr den Knotenpunkt außerhalb der vergebenen Furt, was gefährlich sei, urteilt die Verwaltung.

Geplant ist eine weitere Querungsmöglichkeit mit Ampel für den Radverkehr. Diese Furt stehe nur Radfahrern zur Verfügung, um die Auswirkungen auf den Kfz-Verkehr klein zu halten. Fußgänger Richtung Lindenstraße sollen wie bisher den Umweg über die Mittelinsel am Friedhof nehmen. Der Autoverkehr werde durch diese Maßnahme nicht eingeschränkt, beteuert die Verwaltung.

Bei diesem Projekt arbeitet Oldenburg mit der Stadt Leipzig zusammen. Leipzig binde Oldenburg in eine Studie zur besseren Radverkehrsqualität an Knotenpunkten ein. Oldenburg biete sich an, weil hier die Radverkehrsbelastung an Knotenpunkten heute schon sehr hoch sei.

• Stellplätze am Wall

Auf dem Parkplatz Theaterwall entsteht gegenüber „Vapiano“ eine neue Radabstellanlage mit 66 Stellplätzen in der bewachsenen Restfläche. Drei Autostellplätze werden dafür aufgegeben.

• Kasinoplatz

Ergänzend zur Radabstell-anlage entstehen zwischen Verwaltungsgericht und Amt für Regionale Landesentwicklung 20 weitere Anlehnbügel. Die Radabstellanlage wächst dadurch auf 108 Stellplätze.

• Pferdemarkt

Zwei Projekte sind rund um den Pferdemarkt geplant: erstens wird die Lücke im Zweirichtungs-Radweg im Bereich Pferdemarkt/Heiligengeiststraße geschlossen. An der Ecke Pferdemarkt/Donnerschweer Straße 4-12 entsteht zweitens eine neue Rad- und Fußgängerfurt.

• Radrouten

Ausgebaut werden die Radrouten Süd und West. • Süd: Die Hermann-Ehlers-Straße wird unter anderem optisch als Fahrradstraße ausgebaut. Die Verbindung zwischen Bremer und Charlottenstraße – eine Einbahnstraße, Radfahrer frei – soll auf 4,20 Meter Fahrbahnbreite ausgebaut werden. Zwischen Charlottenstraße und Altburgstraße soll die Fahrbahn von etwa 7,50 m auf 5,10 m verengt werden.

Um die Vorfahrt der Fahrradstraße zu verdeutlichen, soll der Gehweg an den Einmündungen der Altburgstraße und der Charlottenstraße durchgehen.

• West: Die in die Jahre gekommene Fußgänger- und Radbrücke zwischen Auguststraße und Haarenufer in Höhe Cäcilienschule wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.

• Radverkehrförderung

Im September nimmt Oldenburg am bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln teil. Noch mehr Bürger sollen angeregt werden, im Alltag möglichst das Fahrrad zu nutzen. Gesucht werden Deutschlands fahrradaktivste Kommunalparlamente sowie die fleißigsten Teams und Radler. Mitglieder des Rats der Stadt radeln in Teams mit Bürgern um die Wette – so ist der Plan. Innerhalb von 21 Tagen sammeln sie dabei möglichst viele Fahrradkilometer – beruflich oder privat. Schulklassen, Vereine, Organisationen, Unternehmen und Bürger sind ebenfalls eingeladen, Teams zu bilden.

• Radrundweg Nord

Radrundweg Nord („Ringweg“) heißt eine geplante Stadtteilverbindung zwischen Donnerschwee und Ziegelhofviertel. In einem ersten Schritt sei für dieses Jahr unter anderem geplant, Bordsteine abzusenken und Fahrbahnen auszubessern. In den kommenden Jahren stehen Grunderwerb und Beleuchtungsinstallation an.