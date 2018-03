Oldenburg /Rastede Eines Abends vor über zwei Jahren saß Sebastian Henseler mit einem Freund auf der Couch. In der Hand ein Glas Gin und im Kopf die Frage, was eigentlich einen guten Gin ausmacht. Der 30-Jährige aus Rastede dachte weiter nach und schraubte an der perfekten Gin-Formel. Gut 100 Liter Alkohol gingen durch den Abfluss, bis die perfekte Komposition aus Wacholder-Beeren, sogenannten Botanicals und Wodka gefunden war. „Ich habe mich auf den klassischen Gin fokussiert, die Ur-Zusammensetzung quasi“, erläutert Henseler. Dabei kommt es aufs genaue Gramm an – „ein Gramm mehr Rosmarin und der Gin schmeckt nach Tannenwald“.

Mit seiner sprichwörtlichen Schnaps-Idee und dem fertigen Produkt stellte der 30-Jährige dann seinen Online-Shop „Gentleman’s Needs“ auf die Beine. Durch seine Erfahrungen in der Werbebranche konnte er sich um die Gestaltung des Logos, der Etiketten und auch um die Einrichtungen der Internetseite selbst kümmern.

Das war vor gut zwei Jahren. Mit dem Set können Gin-Liebhaber und solche, die es werden wollen, innerhalb von 36 Stunden einen eigenen Gin produzieren. Zunächst lief der Shop neben der regulären Arbeit als Projektmanager in Werbeagenturen und im PR- und Kommunikationsbereich, dann wurde der Nebenjob zu erfolgreich.

Lange Tage

„Ich hatte zu viel zu tun, bin morgens um 6 Uhr schon im Lager gewesen und nach der Arbeit wieder hingefahren. Ich hatte kaum noch Freizeit“, blickt der Rasteder zurück. Seit September arbeitet Henseler nur noch selbstständig. Neu im Sortiment ist mittlerweile auch der Tonic Sirup, im Shop können Kunden auch Untersetzer, Gin-Steine oder Geschmacks-Sets erwerben.

Im Wahnbeker Lager ist Henseler als Ein-Mann-Betrieb vormittags vor allem mit dem Schreiben von Rechnungen und Lieferscheinen beschäftigt, dort werden auch die Pakete für die Kunden versandfertig gemacht. Nachmittags kümmert sich der 30-Jährige dann um Kunden-Anfragen, die Betreuung von sozialen Netzwerken und nimmt sich Zeit, um neue Ideen zu entwickeln.

So wird gerade eine Mini-Bar für die Kunden entwickelt, vielleicht schon ab Sommer soll es auch einen „Gentleman’s Needs“-Laden in Oldenburg geben. Stationär werden Gin-Set und Sirup bereits im Antwerpen Eetcafé in der Oldenburger Innenstadt vertrieben. „Es gibt doch eine hohe regionale Nachfrage, ich habe aber auch viele internationale Kunden. So beliefere ich auch Internet-Shops beispielsweise in Amerika und Australien“, sagt der Rasteder. Die Produkte für sein Gin-Set bezieht er weitestgehend aus der Region, um die Logistik nachhaltig zu gestalten, kurze Wege zu den Partnern zu haben und auch mal vor Ort die Qualität überprüfen zu können.

Eine Hochsaison erlebte der Shop vor allem in den zwei Monaten vor Weihnachten. „Da war ich quasi 24 Stunden, sieben Tage die Woche, im Einsatz“, erzählt Henseler. Auch vor dem Valentinstag habe es einen Auftrags-Boom gegeben. 90 Prozent seiner Kunden sind weiblich. „Das Set ist das perfekte Geschenk für den Mann, der eigentlich schon alles hat“, schmunzelt der Selbstständige.

Werbung über Influencer

Bekannt geworden ist der Shop durch klassische Anzeigen, aber auch durch die Kooperation mit sogenannten Influencern. Das sind Personen auf sozialen Netzwerken, die viele Follower, also Fans, haben. Da wird das Paket dann für alle Fans öffentlich ausgepackt und die Influencer bewerten es. So erreichte das Gin-Set Bekanntheit. Denn bei den richtigen Leuten platziert, können sehr viele Menschen auf sozialen Plattformen wie Facebook oder Instagram das Produkt kennenlernen. Aber auch Kritik oder Verbesserungsvorschläge hat der 30-Jährige gerne aufgenommen und seine Produkte verbessert.

Derzeit stemmt Henseler das Projekt alleine, kann dabei aber auf die Unterstützung von Familie und Freunden zählen. So wird es auch zukünftig wohl nicht still um „Gentlemans Needs“ werden.