Oldenburg Wenn sich der Schimmelpilz im Haus oder der Wohnung ausbreitet, ist das nicht nur unansehnlich, sondern auch eine Gefahr für die Gesundheit. Die NWZ hat sich mit Dr. Ilka Toepfer vom Analytik- und Beratungsinstitut nach einem Vortrag zum Thema Feuchtigkeit und Schimmel in Innenräumen bei der Initiative Klima(+)Oldenburg zusammengesetzt und das Wichtigste zusammengefasst.

Was genau sind Schimmelpilze ?

Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie kleine Fäden bilden, die dann häufig ein wattiges Geflecht produzieren sowie massenhaft Sporen zur Vermehrung und zum Überdauern. Es gibt inzwischen über 125 000 bestimmte Pilzarten.

Wie entsteht der Schimmelpilz in Innenräumen ?

Das Hauptwachstumskriterium ist Feuchtigkeit. Solange alles trocken ist, kann ein Schimmelpilz nicht wachsen. Im Innenraum entsteht Schimmel zudem, wenn ein Nährboden vorhanden ist. Nährstoffe zu finden ist kein Problem, weil sie allgegenwärtig sind. Selbst eine Glas- oder Metalloberfläche, die selber keine Nährstoffe enthält, kann schimmeln, wenn dort dauerhaft Staub oder ein Fettfilm vom Kochen liegt. Es ist letztendlich jedes Material besiedelbar.

Welche Räume sind besonders gefährdet ?

Alle Bereiche, die selbst Feuchtigkeit produzieren, wie das Badezimmer. Wenn dort nicht ausreichend entlüftet wird, besteht das Risiko des Schimmelpilzbefalls. Genauso wenn Räume besonders kalt gehalten werden. Wer zum Beispiel mit offenem Fenster im Winter schläft und dann tagsüber die Tür zur warmen Wohnung öffnet, kann Schimmelbefall bekommen.

Woher kommen die Schimmelpilze ?

Wir haben draußen eine natürliche Belastung der Luft mit Schimmelpilzsporen. Viele Arten wachsen im Erdreich. Im Herbst, als Beispiel, wachsen auch viele auf dem Laub. Wenn der Wind durch das verrottende Material weht, werden die Sporen zu luftgetragenen Partikelchen und kommen in dem Moment, in dem das Fenster oder die Tür geöffnet wird, in die Innenräume. Auch auf Komposthaufen, in Biotonnen, unter dem Schuhwerk oder in der Obstschale finden sich Schimmelpilze. Egal wo, können sie in geringen Mengen nachgewiesen werden. Das ist auch nicht weiter tragisch, da Sporen nur dort wachsen können, wo es feucht ist.

Woran kann Schimmel erkannt werden ?

Manchmal riecht es muffig. Ansonsten erkennt man es daran, dass ein Material sich an der Oberfläche verändert, fleckig wird, oder sich ein Flaum darauf bildet. Es gibt Schimmel, der an der Tapete wächst, die immer nur gerade ein bisschen feucht wird. Das kann aussehen, als würde die Tapete nur vergilben, obwohl es ein großflächiger Pilzbefall sein kann. Andere Stellen werden dunkel und fleckig.

Wie kann der Schimmel entfernt werden ?

Grundsätzlich sollte man den Schimmel mit dem befallen Material entfernen. Wenn es beispielsweise eine Tapete ist, sollte das befallene Stück herausgeschnitten werden. Bei einer kleinen Fläche, sprich DIN A4, reicht es, es erst einmal wegzuwischen. Dafür eignet sich gut Brennspiritus, der mit sieben zu drei Teilen mit Wasser verdünnt wird. Wenn der Schimmel wiederkommt, muss der Ursache nachgegangen werden.

Aber es reicht nicht, den Schimmelbefall abzutöten, wenn es um die Gesundheit geht. Mit dem Abtöten verhindert man, dass der Schimmelbefall weiterwachsen kann. Solange die Substanz nicht entfernt wird, können die abgetöteten Pilzbestandteile, wie die Sporen und das Geflecht, immer noch eine Allergie hervorrufen und zu Reizwirkungen führen.

Wie kann Schimmel vermieden werden ?

Darauf achten, dass ausreichend gelüftet wird. Empfohlen wird drei Mal täglich Quer- oder Stoßlüften. Jetzt, wo es kalt ist, reichen vier bis fünf Minuten, im Sommer länger.

Außerdem Fenster nicht dauerhaft auf Kippstellung haben und ausreichend heizen. Am besten 19 Grad aufwärts, da warme Luft viel Feuchtigkeit aufnimmt und diese beim nächsten Lüften wieder rausgelüftet wird.