Oldenburg „Gut essen und nachhaltig leben“ – unter diesem Motto steht am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Januar, die neunte Ausgabe der VHS-Regionalmesse „aufgetischt!“. Bei der Oldenburger Volkshochschule (VHS) an der Karlstraße 25 erwartet die Besucher auf drei Etagen ein Programm zum Informieren und Ausprobieren rund um das Leben in Küche und Garten.

Mit dabei sind mehr als 50 regionale Manufakturen, Landwirtschaftsbetriebe und Händler, das Team des Kulturraum Küche, Slow Food-Köchin Barbara Stadler und Jan Linne sowie die „Tomatenlady“ Sue Larisch. Zum ersten Mal mit dabei sind beispielsweise die Buddel Jungs. Bei ihnen gibt es eine große Spirituosen-Auswahl kleiner Manufakturen aus Deutschland. Erstmals dabei ist auch „Biten“ – der erste Bio-Foodtruck Bremens. Neben selbst gemachter Bio-Pizza bietet „Biten“ fair gehandelten Bio-Kaffee an.

Täglich von 13 bis 16 Uhr findet im Foyer das Schaukochen „Herdgespräche“ statt. Nachhaltigkeit und regionale Produkte stehen im Vordergrund. Scott Haslett moderiert diese Gespräche. Aussteller stellen dabei besondere Produkte vor. Auf der ersten Etage zeigt das Team des Kulturraum Küche leckere Rezepte in der Lehrküche der VHS. Dabei geben die Dozenten einen Einblick in das neue Kursprogramm.

Auch an vielen Mitmachaktionen mangelt es nicht. Die „Tomatenlady“ Sue Larisch hat mehr als 300 alte Sorten im Gepäck, die mit nach Hause genommen werden können. Den Expertinnen Kerstin Druivenga-Kreitsmann und Maren Sigmund von „KrautSalon“ liegt vor allem am Herzen, „Unkräuter“ wieder salonfähig zu machen. Bei ihnen erfahren die Besucher Details über heimische Pflanzen.

Die Oldenburger Jugendwerkstatt der VHS lädt zum Ausprobieren ein: seien es Nistkästen oder aromatisierte Salze. Ein Erlebnispfad steht für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren auf dem Programm. Kinder lernen, wo Obst und Gemüse wachsen und welche Entfernungen sie zurücklegen. Geöffnet ist die Regionalmesse „aufgetischt!“ an beiden Tagen von 10.30 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Mehr Infos unter www.vhs-ol.de/regionalmesse