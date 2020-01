Oldenburg Die CDU im Rat der Stadt stimmt den Plänen für die Projekte im Klinikum zu. Das Haus sei gut aufgestellt, viele Gebäude stammten aber aus der Nachkriegszeit, teilten die Fraktionschefs Esther Niewerth-Baumann (Mdl) und Olaf Klaukien mit. Die Abstimmung sei für den 24. Februar geplant. Das Klinikum will 300 Mio. Euro investieren, in die Notfall- und in die Geburtsmedizin. 167 Mio. Euro steuert das Land zu; bis zu 115 Mio. Euro zahlt die Stadt.

Rekord-Investition In Oldenburg Stadt traut sich 115-Millionen-Beitrag fürs Klinikum zu

Auch die Gruppe Linke/Piraten will zustimmen. „Uns ist wichtig, dass es nicht zu einer Mehrbelastung des Personals kommt“, sagte Vorsitzender Hans-Henning Adler der NWZ. „Möglicherweise stellen wir einen Ergänzungsantrag.“ SPD und Grüne hatten bereits ihre Unterstützung angekündigt, so dass sich eine Mehrheit abzeichnet. Baubeginn ist für 2021 geplant.