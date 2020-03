Restaurantkette Zahlungsunfähig: Vapiano Oldenburg läuft weiter

Oldenburg Die Restaurantkette Vapiano ist zahlungsunfähig und benötigt dringend Mittel aus dem KfW-Corona-Topf des Bundes, um die Liquidität wieder herzustellen, hieß es am Freitag aus Köln, wo das Unternehmen seinen Sitz hat.

Einen Insolvenzantrag gibt es zwar noch nicht, die direkt von der Kette betriebenen 55 Vapiano-Restaurants in Deutschland sind am Donnerstagabend aber geschlossen worden.

Dies gilt nicht für eigenständig durch Franchise-Nehmer betriebene Vapiano-Restaurants wie das Oldenburger Lokal am Kasinoplatz. Betreiber Rainer Dworaczek sagte am Freitag: „Ich bin finanziell selbst verantwortlich und habe keinen Grund zu schließen, auch wenn die momentane Situation dem Image der ganzen Marke natürlich nicht gerade hilft.“

Das Oldenburger Vapiano hat jedenfalls – in den inzwischen nur noch erlaubten Grenzen – geöffnet, täglich von 11.30 bis 18 Uhr. Auch eine Phase der kompletten Zwangsschließung führe nicht zu einer dauerhaften Schließung des Vapiano in Oldenburg, sagte Dworaczek. Seine Einkäufe könne er auch bei der Metro tätigen und im schlimmsten Fall den Namen ändern. Weitergehen solle es auf jeden Fall. Aber auch für die Gesamtkette ist er nicht so pessimistisch. Denn an Vapiano ist die milliardenschwere Hamburger Mayfair Vermögensverwaltung beteiligt. Dworazek geht zu diesem Zeitpunkt nicht davon aus, dass sie die Kette komplett fallen lassen würden, jetzt – nicht zuletzt wegen Corona – Hilfe in Anspruch nehmen müssen.