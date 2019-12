Oldenburg Der Winter ist da, langsam aber sicher wird es kälter. Für viele Menschen, die ohne eine Bleibe auf den Straßen Oldenburgs leben, kann das durchaus gefährlich werden. Erst in der vergangenen Woche hatten Beamte der Bundespolizei einen Obdachlosen am Hauptbahnhof aufgefunden und gerade noch rechtzeitig vor dem Kältetod gerettet. Mit 24 Grad Körpertemperatur und einer starken Alkoholisierung von 4,0 Promille ist er ins Evangelische Krankenhaus eingeliefert worden und musste an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden. Er ist auf dem Weg der Besserung, befindet sich aber weiter in Betreuung.

Knapp vor dem Kältetod gerettet

Wieso suchte der 46-Jährige keine Obdachlosenunterkunft auf und schlief unter freiem Himmel? Welche Hilfsangebote gibt es für Obdachlose in Oldenburg? „Dass Obdachlose keine Unterkunft aufsuchen ist nicht immer eine bewusste Entscheidung. Mit vier Promille kann man nicht mehr laufen“, sagt Doris Vogel-Grunwald. Sie ist Leiterin der Oldenburger Bahnhofsmission, die nicht nur Obdachlosen, sondern allen Menschen am Bahnhof hilft, die Hilfe brauchen. Andere hätten Angst, ihr Hab und Gut könnte in einer Unterkunft gestohlen werden. „Die Gründe sind vielfältig“, erklärt sie.

Welche Angebote gibt es in Oldenburg ?

Wie Stadtsprecher Stephan Onnen erklärt, gibt es in Oldenburg ein breites Angebot. Darunter der Tagesaufenthalt des Diakonischen Werkes an der Ehnernstraße , die ambulante Wohnungslosenhilfe, die Bahnhofsmission, die U 25 Wohnungssicherung, die Streetworker der Diakonie und die städtische Straßensozialarbeit U 25 sowie die beiden städtische Einrichtungen zur Übernachtung von Obdachlosen am Sandweg. Auch Vogel-Grunwald von der Bahnhofsmission betont: „Das Netzwerk ist hier wirklich sehr gut.“

Wo können Obdachlose übernachten ?

Am Sandweg verfügt die Stadt über zwei Einrichtungen zur Unterbringung obdachloser Menschen. Für Einzelpersonen stehen von 17 Uhr(im Winter ab 16 Uhr) bis 8.30 Uhr 43 Schlafplätze zur Verfügung. Für Familien gibt es neun Kleinstwohnungen. „Die Unterkünfte stehen den Obdachlosen für die Zeit der Zuweisung (in der Regel bis zu sechs Monaten) ganztätig zur Verfügung“, erklärt Onnen. Zusätzlich gebe es zwei Betten für Menschen mit Hund.

Wo können sich Obdachlose noch aufwärmen ?

Die Öffnungszeiten der Obdachlosenunterkunft sind darüber hinaus mit denen des Tagesaufenthalts abgestimmt. Tagsüber können sie sich dort montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis16.30 Uhr, mittwochs von 10 bis 16 Uhr und von Oktober bis einschließlich April auch samstags von 10 bis 15 Uhr aufhalten.

„Der Tagesaufenthalt ist ein niedrigschwelliges Angebot der Wohnungslosenhilfe. Wir beraten, unterstützen, bieten eine postalische Erreichbarkeitsanschrift für Menschen und vieles mehr“, sagt Reinhild Hagedorn, Leiterin des Tagesaufenthalts.

Wo gibt es eine warme Mahlzeit und Kleidung ?

Im Tagesaufenthalt an der Ehnernstraße bekommen Obdachlose auch eine warme Mahlzeit. „Es wird direkt bei uns vor Ort gekocht. Die Mahlzeiten sind gehaltvoll. Außerdem gibt es warme Getränke“, so Hagedorn. Neben Speisen uns Getränken wird zusätzlich auch witterungsgerechte Kleidung verteilt: warme Schlafsäcke, Thermounterwäsche, Handschuhe.

Wann steht der Kältebus am Hauptbahnhof ?

Die Johanniter-Unfall-Hilfe bietet Obdachlosen im Winter einen Wärmebus an. Ehrenamtliche Helfer stehen mit dem Fahrzeug vor dem Bahnhofsgebäude freitags von 18 bis 20 Uhr und sonntags von 17bis 19 Uhr.