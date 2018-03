Oldenburg Sich mit Freunden treffen, an der frischen Luft bewegen, scheinbar schwerelos über den Asphalt der Oldenburger Straßen rollen: Noch erinnern die Temperaturen eher an den zurückliegenden Winter, doch werden die Sonnenstrahlen bald die Luft erwärmen und die Menschen ins Freie locken. Am Mittwoch, 2. Mai, startet passend dazu die „Bike & Inlinersaison“ der Initiative „Unser Oldenburg“ und der „Oldenburger Skater“.

Abfahrt ist um 19 Uhr auf dem Julius-Mosen-Platz. Die Tour führt über Heiligengeistwall, Staulinie, Stau, Güter-­­ straße, Straßburger Straße, Donnerschweer Straße, Pferdemarkt, Nadorster Straße, Lambertistraße, Melkbrink, Friedhofsweg, Elsässer Straße, Alexanderstraße, Peterstraße, Ofener Straße, Ammerländer Heerstraße, Uhlhornsweg, Eichenstraße, Hauptstraße, Meinardusstraße, Lindenallee, Ofener Straße, Peterstraße, Pferdemarkt, Am Stadtmuseum, Staulinie, Poststraße, Paradewall, Schloßwall, Theaterwall zurück zum Julius-Mosen-Platz.

Grafik: Die Routen der Bike & Inlinernights 2018

Die Schirmherrschaft hat erneut Oldenburgs Bau-, Umwelt- und Verkehrsdezernentin Gabriele Nießen übernommen. „Diese Touren wollen neben dem angenehmen Miteinander und der Freude an der gemeinsamen Bewegung vor allem auf die wichtige Förderung des Umweltverbundes aufmerksam machen. Als passionierte Radfahrerin unterstütze ich sehr gerne diese Veranstaltung, deckt sie sich doch mit den Zielen der Stadtverwaltung für eine umweltfreundliche und nachhaltige Stadt“, schreibt Nießen in einem Grußwort. Aktuell befasse sich die Stadt mit der Erarbeitung eines sogenannten „Green City Plan“, der eine Reihe von Maßnahmen formuliere, die eine umweltverträglichere Gestaltung von Mobilität und Verkehr auch in Oldenburgbewirken solle. Dazu gehörten unter anderem der Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs, die Weiterentwicklung eines Logistikkonzeptes für die Innenstadt, die Förderung der Elektromobilität und auch des Radverkehrs.

„Dass Oldenburg auf dem richtigen Weg ist, zeigt vor allem der bereits heute sehr hohe Anteil am Radverkehr in dieser Stadt“, schreibt die Dezernentin weiter. Dabei sei die Liebe zum Radfahren unabhängig von Alter und Beruf, was mit der Aktion „Radliebe“ in der Stadt langfristig weiter unterstützt werden solle.

Weitere Termin sind am 6. Juni, 20. Juni, 4. Juli, 1. August jeweils ab 20 Uhr sowie am 5. September ab 19 Uhr. Die Saison endet am Sonntag, 23. September, mit der XXL-Tour Richtung Loy, Abfahrt ist um 15 Uhr. Dringend gesucht werden Skateguards, die die Tour begleiten. Sie können sich unter skateguards@web.de oder auch vor dem Start melden.