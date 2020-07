Rotes Kreuz sieht Gefahr für Region

Oldenburg In der Diskussion um die Finanzierung eines Neubaus für die European Medical School (EMS) wendet sich Rot-Kreuz-Präsident Helmut Gels an die Landesregierung und Politik. Seine Forderung: die Finanzmittel für die EMS im laufenden parlamentarischen Haushaltsverfahren doch noch in den Haushalt 2021 aufnehmen.

Ansonsten befürchtet Gels das „voraussichtliche Ende dieses neuen und guten europäisch-wissenschaftlichen Ansatzes“. Und das werde dazu führen, „dass eine wirtschaftlich starke Region, die auch für Niedersachsen eine große Bedeutung hat, auf Dauer ihre wirtschaftliche Kraft nicht mehr für das Land aufrecht erhalten kann“, schreibt Gels in einem offenen Brief.

Eine gute medizinische Versorgung und ein dazu begleitender wissenschaftlicher Aufbau seien für die Aufrechterhaltung und vor allem die Entwicklung der Wirtschaft in dieser Region unabdingbar. Der unbestreitbare Erfolg der Region sei nur auf Dauer sicherzustellen, wenn das Angebot mit einer entwickelten EMS auch konsequent weitergeführt wird.