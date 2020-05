Alternatives Wohnprojekt In Sandhatten: „Wir proben das, was die Welt braucht“

Oldenburg /Sandhatten Im Stuhlkreis im Seminarraum in der ehemaligen Jugendherberge in Sandhatten sitzen 13 Mitglieder des Clan B. Das monatliche Plenum steht an. Ab und an geht die Tür auf, ein Kind schaut rein, stibitzt sich einen Keks und macht sich auf zum nächsten Abenteuer. Im Stuhlkreis geht es um Alltägliches, wie etwa um die Bitte, die Pfandflaschen richtig einzusortieren und um die Frage, wer wohl herzhaft in das Stück Käse gebissen hat, das letztens offen in der gemeinsamen Küche lag – der Verdacht fällt auf die jüngeren Mitbewohner, deren Eltern bei Gelegenheit angesprochen werden sollen. Nicht nur die Großküche wird gemeinschaftlich genutzt, auch die Lebensmittel.

Clan B Clan B ist eine Gemeinschaft von 53 Personen, verteilt auf 12 Parteien, die in der ehemaligen Jugendherberge in Sandhatten leben. Neben einer Gemeinschaftsküche, einem Seminarraum und einem Spielzimmer für die Gemeinschaft, gibt es vier Praxisräume und 12 Wohneinheiten, die sich auf etwa 1400 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche verteilen. Sechs Betriebe sind ebenfalls auf dem Gelände ansässig.

Clan B, das sind 26 Kinder und 27 Erwachsene, verteilt auf 12 Wohnungen auf dem 20 000 Quadratmeter großen Areal in Sandhatten. Gemeinsam versuchen sich die Bewohner an einer alternativen Form des Zusammenlebens.

Das Zusammenleben verbessern

Darum, dieses Zusammenleben Stück für Stück zu verbessern und gemeinsam zu gestalten, geht es auch im Plenum. „Ich brauche mal eine Rückmeldung zum Einkauf“, sagt Birte Weinbecker, setzt sich auf ihrem Stuhl in den Schneidersitz und zieht die Ärmel ihres roten Kapuzenpullovers hoch. Sie ist die Einkäuferin des Clans und für die wöchentliche Bestellung zuständig. 7,50 Euro pro Tag zahlen die Clanmitglieder für Essen und Trinken. Die Kosten für Kinder unter 14 Jahren werden gemeinschaftlich getragen.

Der Fokus beim Einkauf liegt darauf, regionale und saisonale Lebensmittel zu beziehen. Mit kleinen Ausnahmen. „Ich habe letztes Jahr, als die Orangen billiger waren als die Äpfel, entschieden, dass der europäische Raum in diesem Fall regional genug ist“, sagt Weinbecker mit einem Lächeln und fragt, ob derartige Ausnahmen für die anderen in Ordnung sei. Volle Zustimmung von allen Seiten.

Eigene Wohnungen

Jede Familie hat eine eigene Wohnung mit Bad und Küche, doch wie das Beispiel des gemeinsamen Einkaufs zeigt, geht es darum, ein anderes Miteinander als es üblich ist zu etablieren. Charlotte Schwindt sitzt an diesem Nachmittag ebenfalls im Stuhlkreis. Die 39-Jährige trägt Brille mit feinem Drahtgestell und wie die meisten im Plenum dicke Wollsocken. Sie ist eines der Gründungsmitglieder des Clans, der die Jugendherberge 2014 erworben hat.

„Wir proben eigentlich das, was die Welt braucht“, sagt die berufstätige Erzieherin über den Clan B im Gespräch in kleiner Runde. Denn zentrales Manko in der Gesellschaft, da sind die 39-jährige und Norbert Sengen sich einig, ist der Umgang miteinander und das vorherrschende Menschenbild. Sengen, angetan in bunter Strickjacke, ist mit 65 Jahren einer der älteren Bewohner und ebenso wie Schwindt ein Gründungsmitglied.

Vertrauen als Basis des Miteinanders

„Die Bedürfnisse nach Kontakt und Unterstützung konnten, so wie wir gelebt haben, für uns nicht ausreichend befriedigt werden“, erklärt die gelernte Goldschmiedin Schwindt. Dazu gehört, dass die Nachbarn mal auf die Kindern aufpassen, geht aber auch darüber hinaus. „Dass man sich mal mit jemandem austauschen kann, der nicht zur eigenen Familie gehört und auch mal Gespräche über Gefühle führen kann.“ Basis des Miteinanders, so sagt es Sengen, ist Vertrauen.

Mehr Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer, mehr Kommunikation, mehr Solidarität, mehr Gemeinsam. So lassen sich die Wünsche des Clans zusammenfassen. In Sandhatten ist auch eine Art Mehrgenerationenhaus entstanden. „Das ist so etwas wie die Grundlage der Idee gewesen“, sagt Schwindt. Das schließt für sie auch ein, bei Bedarf und bis zu einem gewissen Maß ältere Mitbewohner zu versorgen.

Beruf oder Familie?

„In der Familie stellt sich die Frage auch: Lasse ich den Beruf sausen, oder kommt jemand ins Heim. Natürlich würden wir mit jemandem zum Arzt fahren, oder Sachen machen, die demjenigen das Leben erleichtern.“ Noch ist es nicht soweit, der älteste Mitbewohner ist 70.

Bereits jetzt teilen sich die Bewohner mitunter die Kinderbetreuung auch in Form einer Betreuerin. Für die größeren Kinder ist das Angebot jedoch freiwillig. „Die älteren Kinder betreuen sich ganz gut selbst“, sagt Schwindt.

Norbert Sengen beschreibt es wie folgt: „Ich gebe etwas in die Gemeinschaft hinein und kann darauf vertrauen, dass ich auch etwas bekomme. Jeder gibt, was er kann und nimmt, was er braucht.“ Sengen kümmert sich etwa um die Finanzen der Genossenschaft und stellt im Stuhlkreis die aktuelle Bilanz vor.

Sehnsucht nach Anderem

Auch Steffen Hamborg sieht bei vielen Menschen die Sehnsucht nach einem anderen, solidarischen Miteinander. Der 35-Jährige ist einer von zwei Projektkoordinatoren des Forschungsprojekts „Transformation durch Gemeinschaft“ der Universität Oldenburg. Ziel des Projekts ist es zu ergründen, worin die derzeitige Attraktivität gemeinschaftlicher Formen des Lebens, Arbeitens und Wirtschaftens besteht.

Denn Clan B ist kein Einzelfall. Das Ökodorf „Sieben Linden“ in Sachsen-Anhalt und die Gemeinschaft „Schloss Tempelhof“ in Baden-Württemberg sind mittlerweile überregional bekannte Beispiele für derartige Initiativen. „Auch die Zahl von Gemeinschaften, die in Städten entstehen, wie etwa ,Transition Towns’ oder ,Urban Gardening’-Initiativen, aber auch die Zahl von Wohnprojekten steigt, und das ist Teil einer Bewegung“, sagt Jedrzej Sulmowski, der gemeinsam mit Hamborg das Projekt an der Uni Oldenburg koordiniert.

Kooperation mit Behörden

Sulmowski sieht eine Professionalisierung im Umweltbereich, die es erst möglich gemacht habe, so etwas wie Ökodörfer zu gründen. „Es erfordert zudem Kooperation mit Behörden und ist daher kein Antagonismus, sondern ein sich einrichten im Bestehenden, um es von innen heraus verändern zu wollen“, sagt der 40-Jährige. Vor einigen Jahrzehnten waren ähnliche Gemeinschaften von außen kritisch betrachtet worden, heute ist die Akzeptanz deutlich höher. Dies schaffe Möglichkeiten, sich als progressiver Teil der Gesellschaft und nicht als ihr Gegenentwurf zu begreifen, analysiert Hamborg.

Während im Stuhlkreis bei den spanischen Orangen Einigkeit herrscht, besteht bei der georderten Käseauswahl mitunter Verbesserungsbedarf. Wie es etwa mit veganem Käse aussieht oder mit Ziegenkäse. Gekauft werden üblicherweise nämlich zwei Laibe Kuhmilchkäse. Wer besondere Wünsche hat, kann diese entweder anmelden und bezahlt die Differenz zum Standardprodukt, wie dem Kuhmilchkäse, oder kauft selbst ein.

Im Plenum kann es hoch zur Sache gehen

Neben praktischen Themen geht es im Plenum mitunter auch hoch zur Sache. Und zwar, wenn es um Zwischenmenschliches geht. Denn auch solche Probleme werden gemeinsam erörtert. „Wir sind hier eine große Familie. Und es gibt eben auch Tante Erna, mit der man eigentlich überhaupt nicht kann, aber es doch muss“, sagt Schwindt.

Und es funktioniert. Sie hat nach sechs Jahren in der Genossenschaft jedenfalls noch nicht genug vom alternativen Leben: „Ich finde es immer noch gut, dass ich aus der Wohnung gehen und direkt Leute treffen kann.“